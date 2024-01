Nicoleta Nucă a mărturisit că a vrut să se sinucidă. Anunțul a venit după ce interpreta de muzică ușoară și pop, în vârstă de 29 de ani, a aflat că suferă de sindromului deficitului de atenție (ADHD).

ADHD o tulburare neurologică care afectează modul de funcționare a creierului. Artista spune că nu a beneficiat de tratamentul corect, crezându-se că simptomele ar fi cauzate de o depresie severă.

În lipsa unei medicații adecvate, artista spune că a suferit foarte mult.

„Da, mai demult, când eram în depresie foarte agresivă. Era o depresie, amplificată de ADHD. Am trecut peste, acum sunt foarte bine. Dar implică muncă foarte multă cu tine, implică foarte multă înțelegere și din partea celor din jurul tău”, a declarat Nicoleta Nucă pentru Cancan .

Artista a mai spus că s-a confruntat adesea cu anxietate severă și episoade depresive, de-a lungul vieții. Mai mult, tratamentul medicamentos nu dădea rezultate, spune ea.

Din fericire, situația s-a îmbunătățit după ce a cerut ajutorul unui medic specializat în depistarea tulburării de tip ADHD. Astfel, i s-a confirmat că suferă de această afecțiune.

„Am descoperit cu câteva luni în urmă. Eu vin dintr-un istoric destul de lung de depresie, anxietate, tot pachetul, așa credeam că sunt astea. După terapie, ajungeam într-un punct în care mă blocam, nu mergeam înainte și nu funcționa nimic, am zis «hai să merg la psihiatru, că poate sunt nebună pe bune, poate am o problemă reală, psihică». Dânsa m-a diagnosticat inițial cu depresie, am ales varianta de tratament medicamentos pentru că deja erau mult prea mulți ani în care nu reușeam să ies din abisul ăla.

În primă fază, am simțit niște îmbunătățiri, dar mult prea mici, nu mi s-a schimbat viața în mod radical. M-am dus la doctorița mea, i-am spus toată epopeea asta și m-a trimis la un psiholog specializat pe evaluare pentru ADHD și diverse tulburări comportamentale. În urma testului, mi-a dat frumos dosarul în mână, «da, ai ADHD». Și din momentul ăla mi s-au deschis ochii”, a conchis Nicoleta Nucă.