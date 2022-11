CAPITAL: Cum ați intrat în lumea imobiliarelor de lux și cum evaluați evoluția din ultimii ani ai acestei piețe?

Nicoleta Manea: Facem imobiliare de 11 ani, însă suntem ne-am specializat pe nișa proprietăților de lux de 2 ani, când am deschis primul birou boutique în One Herăstrău Plaza, iar în acest moment ne ocupăm de amenajarea celui de-al patrulea birou, în cadrul aceluiași ansamblu rezidențial.

Proprietățile luxury de care ne ocupam sunt un segment cu totul special, iar în ultimul an, cererea pentru astfel de proprietăți a crescut cu 15%. În acest moment dealurile pe care le avem în pending sunt în mare măsură peste 1 milion de euro + tva ca valoare, la nivel de apartamente, iar în ceea ce privesc casele, peste 2 milioane + tva.

Piața locuințelor de lux este un segment cu o dinamică aparte, în imobiliarele locale.

Astfel că o proprietate de lux se poate vinde la fel de repede ca un apartament normal sau poate sta pe piață și câțiva ani, iar discreția este trăsătura pregnantă a unei asemenea tranzacții, însă când spun discreție nu mă refer numai identitatea persoanelor care fac asemenea achiziții, ci mă refer la alt tip de detalii: accesul limitat în proiectele în care ei cumpără, de exemplu accesul prin intermediul amprentei faciale, lifturi cu control acces, atunci când vizitatorul solicită liftului să-l transporte la etajul dorit, doar proprietarul poate valida comanda.

Însa luxul din perspectiva mea nu înseamnă doar amenajări concept ci redefinirea standardele de locuire, punând mai mult accent pe proiecte sustenabile, prietenoase cu natura, cu o amprentă de carbon cât mai redusă și energie verde. Totodată, cred că tehnologia va juca un rol important în casele noastre, prin sisteme tip SMART HOME care automatizează managementul facilităților, optimizând consumul de energie

CAPITAL: Care sunt cele mai importante proprietăți imobiliare pe care le-ați vândut în ultimul an? Puteți să ne oferiți și niște date ale acestor tranzacții?

Nicoleta Manea: Dacă este sa ne raportam la piața locală, în ultimul an am vândut peste 27 de apartamente de peste 1 milion în Rahmaninov Residence, 1.5 mil. La Glore Elite, 2.4 mil. Kiseleff 16, casa Iancu Nicolae 4.5 mil, iar la finalul acestui an avem în pending 4 tranzacții mari, care însumeaza peste 15 mil de euro, către 2 investitori străini.

CAPITAL: Cum credeți că va evolua piața imobiliarelor de lux din România în următorii ani? Credeți că acest tip de investiții vor funcționa ca o protecție împotriva inflației, devenind din ce în ce mai populare?

Nicoleta Manea: Contextul inflationsit și geopolitic actual ne-a ajutat în tranzacționarea proprietăților în afara țării, ori după cum spuneam tot mai mulți investitori și-au îndreptat atenția spre piața imobiliară din Dubai, unul dintre cele mai cosmopolite, dar și cele mai sigure orașe din lume.

După cum am spus și cu alte ocazii, nisa luxury de care noi ne ocupam este intr-o zona diferită, profilul clientului nostru nu depinde de credite, caută proprietăți de la 1 milion de Euro în sus, iar acești cumpărători sunt persoane cu afaceri mature, stabile sau sunt în poziții de top management, ori noi am avut o creștere atât în timpul pandemiei cât și anul acesta, dublându-ne cifra de afaceri.

CAPITAL: Recent ați inaugurat showroom-ul NOAM Design. De unde a pornit ideea acestei afaceri și cât ați investit în ea până la momentul actual?

Nicoleta Manea: NOAM Mobili Design este un proiect frumos în care am investit foarte mult timp și am transformat un spațiu de la zero în unul dintre cele mai spectaculoase showroomuri de mobila din București, nișat exclusiv de la branduri din Italia, în care realizam cu precădere concepte personalizate pentru clienții noștri. Deși acest domeniu iți permite sa lucrezi fără un Showroom în care sa ai prezentate piese de mobilier, consider că un concept cu adevărat specualos și luxury poate fi transpus mult mai ușor, dacă ai posibilitatea sa vezi și mobilierul pe care urmează să-l pui în casa.

Pe scurt, NOAM este un business care a venit natural ca și completare a ceea ce facem în ANG Luxury Properties. Pentru noi relația pe care o dezvoltam cu clienții nostri este extrem de importantă, așa încât ne-am dorit sa oferim servicii complete.

După cum spuneam, am transformat un spațiu de 400 mp utili de la zero, așa încât investita a fost una considerabila, peste 400.000 euro, ne-am dorit ca mobilierul sa se potrivească cu fitout-ul.

CAPITAL: Cum ați intrat în contact cu furnizorii din Italia și cu câte companii colaborați pentru stocurile NOAM?

Nicoleta Manea: Partenerul nostru, Marius Peter, este în acest business de peste 16 ani, așa încât absolut toți furnizorii care se potrivesc cu nișa noastră, îl cunosc foarte bine pe Marius.

Furnizorii nostrii sunt împărțiți pe categorii, ultraluxury, luxury și medium, iar în acest moment lucram cu peste 38 de furnizori. În primăvara acestui an am participat la salonul de mobila din Milano și am avut posibilitatea sa studiem furnizorii pe care îi dorim în Showroom.

CAPITAL: Care este segmentul de clienți căruia vă adresați prin proiectul NOAM și ce perspective de viitor aveți pentru el?

Nicoleta Manea: După cum spuneam, clienții NOAM sunt clienții ANG Luxury Properties, acei clienți care înteleg că valoarea unei proprietăți crește odată cu un concept de design personalizat, unic, iar amenajările concept sunt formate din detalii, ori detaliile nu sunt doar detalii, ele fac designul.

Iar elementele de bază care coordonează detaliile în cauză sunt armonie, echilibru și adaptare.

De asemenea în ultima perioada clienții și-au dat seama de importanța mediului locuit și impactul său asupra stării noastre de spirit.

Planurile în ceea ce privește acest business sunt la fel de mari și îndrăznețe precum tot ceea ce facem în ANG. Ne dorim să educăm nișa de dezvoltatori, sa înțeleagă cât de mult apreciază clienții noștri care își caută proprietăți de peste 1 milion de euro ca ele să fie complet mobilate, fiindcă acesta este un produs cu adevărat luxury.