Potrivit lui Nicolae Ciucă, ”este prematur să discutăm cine ar fi persoana recomandată pentru un astfel de post pentru că depinde de modul în care decurg negocierile şi ce post de comisar putem să obţinem”.

Marți, Nicolae Ciucă a spus că a decis să candideze la alegerile prezidențiale și în calitate de președinte al PNL. El a anunțat că, în perioada următoare, va vizita fiecare filială din țară, ca semn de respect față de colegii săi.

Liberalul a menționat că a fost o decizie complicată să intre în politică după ce a avut privilegiul să își servească țara și a trecut în rezervă, având în vedere percepția mai puțin favorabilă asupra politicii din România. Și toate aceste aspecte au cântărit foarte mult în decizia pe care a luat-o, a mai precizat el.

„Toate acestea au cântărit foarte mult în decizia pe care am luat-o. Am venit dintr-o cultura profesională care are un anumit echilibru, atribute în componența de management. De aceea am susținut ideea de stabilitate, de echilibru”, a afirmat acesta.