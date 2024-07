Nicolae Ciucă a menționat că a fost o decizie complicată ca după ce a avut privilegiul să își servească țara și a trecut în rezervă să intre în politică, unde percepția asupra imaginii politicii din România este mai puțin favorabilă.

„După ce am avut privilegiul sa îmi servesc țara, am trecut în rezervă, am trecut în politica unde percepția este mai puțin plăcută la adresa imaginii politicii din România. Nu mă așteptam sa nu fie un mediu de implicare”, a declarat el pentru Digi24 .

Iar toate acestea, spune liderul PNL, au cântărit foarte mult în decizia pe care a luat-o.

„Toate acestea au cântărit foarte mult în decizia pe care am luat-o. Am venit dintr-o cultura profesională care are un anumit echilibru, atribute în componența de management. De aceea am susținut ideea de stabilitate, de echilibru”, a afirmat acesta.