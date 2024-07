Nicolae Ciucă, președintele Senatului și al Partidului Național Liberal (PNL), a confirmat marți seară că va candida la alegerile prezidențiale. Întrebat dacă va candida, Ciucă a răspuns afirmativ, subliniind decizia sa de a intra în cursa electorală.

Ciucă a explicat că după 34 de ani de serviciu în uniformă militară, trecerea în politică a fost o decizie complicată, dată fiind percepția generală negativă asupra acestei sfere. El a subliniat că experiența sa profesională, bazată pe echilibru și leadership, l-a determinat să aducă aceste calități în politică, unde a promovat nevoia de stabilitate și dialog.

„A fost o decizie complicată să trec în rezervă și să intru în politică, în politică unde percepția pentru toată lumea este una a dezordinii, a haosului, a interesului personal, a egocentrismului, tot ceea ce ține de partea aceasta mai puțin plăcută despre imaginea politicii în România.

Și atunci când am luat această decizie nu mă așteptam să fie deloc un mediu unde să nu fie nevoie de implicare, de o situație complexă, mai multe situații complicate și toate chestiunile acestea au cântărit foarte mult în decizia pe care am luat-o, îndeosebi pentru faptul că am venit dintr-o cultură profesională care este formată în așa fel încât să aibă un echilibru, să aibă anumite atribute în ceea ce privește componenta de leadership, de management, și am încercat din convingere proprie ca atunci când intru în politică să aduc cu mine toate aceste chestiuni.

De aceea am susținut foarte mult nevoia de stabilitate, de dialog, de echilibru și consider că în principiu am reușit”, a declarat Ciucă la Digi24.