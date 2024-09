Nicolae Ciucă a declarat că își consideră familia cea mai mare bogăție și că, pentru el, viața de familie este ceea ce îl împlinește. El a mai adăugat că ar avea nevoie de doar zece minute pentru a-și completa declarația de avere.

El consideră că fiecare persoană ar trebui să reflecteze „ce să facă” atunci când deține prea multă avere.

Liderul PNL a subliniat că fiecare persoană ar trebui să aibă o abordare realistă și să reflecteze asupra cât de mult are cu adevărat nevoie și ce ar face cu acele resurse.

”Intrarea în politică este o chestiune pe care am făcut-o cu destul de multă greutate, gândindu-mă că nu am fost pregătit pentru aşa ceva. Eu nu am fost un om care să vorbesc, nu am, cum se spune, verbul la mine pentru a putea să transmit mesaje, să fac în aşa fel încât că conving oamenii din vorbe. Am făcut, în schimb, altceva: am convins prin fapte. Eu am fost un om care am fost învăţat să fac, nu să vorbesc”, a afirmat Nicolae Ciucă într-un interviu pentru Antena 3.