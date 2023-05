Primele anvelope vor fi produse la fabrica Nokian Tyres din Oradea în 2024

”Avem nevoie de proiecte de anvergură care să aibă o contribuţie substanţială la dezvoltarea economiei noastre”, a afirmat, joi, premierul Nicolae Ciucă, la ceremonia de inaugurare a lucrărilor la fabrica Nokian Tyres.

Premierul a precizat că fabrica, ce va produce primele anvelope în 2024, va aduce beneficii pentru toţi cei implicaţi.

”Astăzi are loc inagurarea oficială. Am înţeles că, în 2024, vom avea primele anvelope produse la Oradea. Pentru Oradea va însemna un loc important pe harta producţiei de automotive în Europa şi în lume, va însemna mai multe locuri de muncă, mai mulţi bani la bugetul local şi mai mulţi bani la bugetul de stat. Este un demers care va asigura o parte de beneficiu pentru toţşi actorii implicaţi în acest proiect”, a mai transmis premierul.

Acesta a subliniat oportunităţile pe care le aduce zonei investiţia de peste 600 de milioane de euro.

Premierul României și-a început discursul afirmând că este foarte bucuros să participe la inaugurarea investiției. De asemenea, acesta a mai relatat cum au primit la sediul Guvernului delegația de la Nokian Group, o investiție pe termen lung.

,,Mă bucur foarte mult să particip astăzi la inaugurarea acestei investiții şi am să încep cu o scurtă relatare a momentului în care am primit la sediul Guvernului delegația de la Nokian Group, care au vrut la vremea respectivă să aibă o discuție, după ce se întâlniseră cu autoritățile locale la nivelul Guvernului pentru a prezenta propunerea despre investiția în plan, la vremea respectivă, şi a înțelege care este deschiderea și cum poate Guvernul României să sprijine un astfel de proiect.

Premierul României: Au fost menționate peste 40 de alte locații în 40 de țări, unde se putea alege ca această investiție să înceapă

Desigur, au fost prezentate datele proiectului, au fost prezentate elemente de condiționalitate privind începerea și derularea proiectului şi, de asemenea, au fost menționate peste 40 de alte locații în 40 de țări, unde se putea alege ca această investiție să înceapă. Când vine vorba de 40 de țări, sigur că există o anumită strângere de inimă legat de şansa de a fi ales pentru un astfel de proiect.

Dar am înțeles la vremea respectivă viziunea companiei Nokian, am înțeles şi condițiile pe care le-au prezentat reprezentanții firmei de consultanță Deloitte, şi, cel mai important, am înțeles că este vorba de o investiție pe termen lung, care va asigura o colaborare cu autoritățile române, cu autoritățile finlandeze și, de ce nu, poate fi un foarte bun moment de extindere și de mai multă consistență în relațiile bilaterale dintre țările noastre.

Am prezentat disponibilitatea noastră, i-am rugat să se gândească și să vadă potențialul din România, dincolo de oportunitate, să vadă potențialul din România, potențial care, din perspectiva mea, a fost convingător și, desigur, angajamentul nostru de a sprijini proiectul de la nivelul Guvernului.

Sprijinul nostru nu putea să vină fără sprijinul pe care l-au oferit autoritățile locale. Din perspectiva mea, autoritățile locale au fost cele care, practic, au setat cadrul pentru ca această investiție să se desfășoare, iar de la Guvern am venit cu garanțiile de sprijin pentru această investiție”, a încheiat Ciucă.

Nicolae Ciucă: Avem nevoie de proiecte de anvergură care să aibă o contribuție substanțială la dezvoltarea economiei noastre

„România este un producător de automobile. Ca atare, este un moment important pentru noi toți, pentru Uniunea Europeană sau pentru oricare dintre țările unde Nokian va exporta aceste anvelope. Iarăși, este foarte important să vedem această simbolistică verde şi nivelul de ambiție subliniat mai devreme de către antevorbitorul meu legat de zero emisii de dioxid de carbon. Este prima fabrică de anvelope din lume care va atinge acest nivel de ambiție.

Este foarte important în demersurile care sunt în derulare în momentul de faţă la nivelul Uniunii Europene, la nivelul lumii pentru protejarea mediului înconjurător şi cred că este un exemplu care poate fi urmat.

De asemenea, este foarte important, și am discutat chiar la vremea respectivă, acum, iată, se concretizează, Nokian Group și-a propus să aibă o componentă proprie de producere a energiei verzi, deci va avea o componentă de energie regenerabilă și, desigur, va beneficia și de facilitățile pe care autoritățile locale le dezvoltă în ceea ce privește asigurarea energiei electrice din surse regenerabile. Ştiu că este în desfășurare realizarea unui parc de panouri voltaice de capacitate suficientă cât să acopere și cererile companiei Nokian aici, la Oradea.

Aș dori să subliniez că, într-adevăr, România avea nevoie de această investiție. România avea nevoie să producă mai multe anvelope, ținând cont că în România anul trecut s-au produs peste 500.000 de unități. Mă refer la autovehicule din cele două companii care, de asemenea, produc autoturisme în România. Practic, țara noastră s-a clasat la sfârșitul anului trecut pe locul șase în Europa în rândul producătorilor de autovehicule.

Sigur, este o investiție de peste 600 de milioane, dar din această investiție, ajutorul de stat este unul consistent, de aproximativ 100 de milioane. Ca atare, este, din punctul meu de vedere, un model de a înțelege modul în care ne putem sprijini reciproc pe proiecte de anvergură. Avem nevoie de proiecte de anvergură care să aibă o contribuție substanțială la dezvoltarea economiei noastre”, a mai declarat Nicolae Ciucă, joi, la Oradea.