Nicolae Ciucă vrea fapte, nu vorbe

Nicolae Ciucă, liderul PNL, a exprimat că dorința sa de a comunica rezultatul unei schimbări de abordare. El a menționat că, în timpul discursului candidatului lor la europarlamentare, a observat o expresie lungă de regret atunci când acesta a luat cuvântul la microfon.

El a subliniat că toți cei care au luat cuvântul au adoptat o abordare pragmatică și concisă, ceea ce consideră a fi un aspect pozitiv. Ciucă a adăugat că acest lucru înseamnă că este timpul să lase vorbăria deoparte și să se concentreze asupra faptelor și asupra a ceea ce trebuie să facă.

”Ceea ce doresc să vă spun este rezultatul unei schimbări de abordare, pentru că l-am simțit pe candidatul nostru la europarlamentare când a venit la microfon și a oftat așa lung, zic ‘să vezi ce amplă cuvântare ne ține acum’. De unde?! A fost cât se poate de sintetic. De altfel, toți cei care au luat cuvântul au avut o intervenție cât se poate de pragmatică, de succintă și este un lucru foarte bun, ceea ce înseamnă că lăsăm vorbăria deoparte și ne ocupăm de fapte, de ceea ce avem de făcut”, a declarat Nicolae Ciucă, liderul PNL.

Ciucă a amintit de Cătălin Toma

Liderul PNL a menționat că ultima dată când s-au întâlnit acolo a fost pentru a-i aduce omagiu lui Cătălin Toma în momentul înmormântării sale și că este important să își amintească întotdeauna de el. El a explicat că Toma a redefinit conceptul de politician aflat într-o funcție de conducere administrativă și a schimbat percepția oamenilor despre acest domeniu, motiv pentru care a fost iubit și de aceea memoria sa este încă vie. Liderul PNL a subliniat că Toma a abordat politica într-un mod diferit.

În legătură cu situația politică din Vrancea, el a afirmat că numărul de primari contează foarte mult, adăugând că, din punctul său de vedere, obiectivul principal este să câștige cât mai multe primării și să crească numărul de primari.

”Ultima dată când am fost aici a fost să-l petrecem pe Cătălin Toma pe ultimul drum și este important ca de fiecare dată să ne aducem aminte, pentru că el a schimbat fața a ceea ce înseamnă omul politic, aflat într-o funcție de conducere administrativă, a schimbat percepția oamenilor și de aceea a fost îndrăgit și de aceea și astăzi memoria lui reverberează atunci când stăm de vorbă cu oamenii, pentru că a făcut politică altfel”, a mai spus liderul PNL. Vrancea liberală… Contează foarte mult numărul de primari, este adevărat. Contează cel mai mult, din perspectiva mea, să câștigăm primării cât mai multe și să mărim numărul de primari”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Lucian Bode, mesaj pentru liberalii din Vrancea: Aveți de dus această moștenire autentică a liberalismului

Lucian Bode: Nu este deloc ușor nici pentru dvs. este foarte greu să fim aici fără Cătalin. Filiala Vrancea este astăzi o filială puternică datoria lui si tot datorită lui, supremația PSD a fost detronată. Aveți de dus aceasta moștenire autentică a liberalismului. Nu este infamator rezultatul obținut in alegeri. Vă rog sa continuați proiectul liberal în Vrancea și să o faceți cu aceeași pasiune. Cred ca sunteți in măsura să o duceți într-o nouă etapă și sunt convins că asta și-ar fi dorit Cătălin.

Lucian Bode: Moldova se dezvoltă pentru că PNL a jucat cartea investițiilor cu infuzie de bani europeni

Bode: Un om de administrație tânăr, antreprenor, cu suflet mare, cu viziune liberală, care își dorește să schimbe in bine viața societății, este soluția pentru orice om normal. Liberalii au reușit sa imprime un stil administrativ orientat către cetățean. Este singurul mod in care dezvoltam durabil o comunitate. Motorul dezvoltării va fi pornit de liberali cu un antreprenor in fruntea administrației din Focșani, calități dovedite in mulți ani de succes avuți in spate.

Moldova este intr-un proiect de dezvoltare, cu proiecte mari de infrastructura, avem, A7 care se va demara. Lucrurile merg bine si speram ca acest obiectiv, A7, care va lega Siretul de București sa fie finalizata de o Guvernare liberala. Moldova se dezvolta pentru ca noi am jucat aceasta carte a investițiilor cu infuzie de bani europeni.

Știți foarte bine ca USR a fugit de la guvernare pentru ca nu au fost de acord sa avizeze Anghel Saligny și datorita acestui proiect de succes, de dezvoltare al comunităților din Romania, trebuie dus pana la capăt. Trebuie să amintim oamenilor acest lucru.