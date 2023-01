Preşedintele PNL Nicolae Ciucă a vorbit, luni, despre afirmaţiile unor social-democraţi privind schimbarea miniştrilor PNL Virgil Popescu şi Lucian Bode. Premierul a precizat că este o chestiune pe care o negociază la nivelul conducerii coaliţiei şi ele nu fac decât deliciul acestor trimiteri într-o parte şi alta fără să aibă consistenţă.

„Vă rog să acceptaţi să nu comentez ceva ce nu am văzut şi nici nu am auzit, sunt informaţii că…Probabil că acelaşi lucru se întâmplă şi din partea altor persoane, este o chestiune pe care o negociem la nivelul conducerii coaliţiei şi ele nu fac decât deliciul acestor trimiteri într-o parte şi alta fără să aibă consistenţă în ceea ce se întâmplă.”, a spus Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: Există şi o doză de încredere între noi

Totodată, Nicolae Ciucă a mai fost întrebat dacă are încredere în PSD.

„Încrederea se clădeşte în timp, încrederea se clădeşte prin respect reciproc. Atât timp cât am respectat tot ce ne-am asumat, cred că este momentul în care să recunoaştem că există şi o doză de încredere între noi, indiferent de context şi de discuţiile care au loc de o parte şi de alta.”, a mai declarat președintele PNL.

Ce se va întâmpla cu rocada guvernamentală?

Tot luni, premierul Nicolae Ciucă a vorbit despre dorinţa celor din PSD de a renegocia protocolul de guvernare. Premierul și președintele PNL a ținut să menționeze că există un protocol agreat cu toţi membrii coaliţiei care va fi respectat.

Totodată, Nicolae Ciucă consideră că aceste discuții, cu patru luni înainte ca rocada efectiv să se producă, sunt nefolositoare.

„Subiectul acesta a fost discutat şi astăzi şi la întâlnirea informală de aseară cu liderii de filiale şi aşa cum am menţionat, susţin şi în acest moment, PNL a dat dovadă de seriozitate în tot ceea ce s-a angajat şi în asumarea responsabilităţilor la nivelul guvernului cât şi în interiorul coaliţiei. În acest moment, există un protocol agreat cu toţi membrii coaliţiei.

În continuare vom asigura că prevederile protocolului sunt respectate, că are loc rodada aşa cum am menţionat, iar componenta aceasta de a renegocia ministere şi de a analiza orice alte posibilităţi de schimbare în interiorul coaliţiei nu am discutat-o, nu am agreat-o şi ne menţinem elementele pe care le-am aprobat când am format coaliţia. Este un contract pe care l-am semnat cu toţii, atinci să ne ţinem de contract.

Să intrăm în aceste discuţii şi în aceste dezbateri care consumă timp, cu patru luni înainte ca rocada efectiv să se producă, din punctul meu de vedere, este nefolositor. ” a spus Nicolae Ciucă.

PNL a stabilit cine va conduce echipa de tranziţie pentru rocada guvernamentală

De asemenea, Nicolae Ciucă a anunţat că Biroul Politic Naţional al partidului a decis ca prim-vicepreşedintele PNL Dan Motreanu să coordoneze şi să conducă echipa formațiunii de tranziţie pentru rotaţia premierilor din luna mai.

Primul subiect a fost cel legat de analiza la un an şi două luni de guvernare, analiza activităţii guvernamentale şi politice şi elementele pentru ceea ce urmează să se deruleze la nivelul partidului astfel încât să putem să avem un obiectiv până la rocada guvernamentală din luna mai şi un alt slot de timp, cel referitor la anul preelectoral şi pregătirea pentru anul electoral 2024.

Am scos în evidenţă elementele care au generat stabilitate la nivelul României, stabilitate atât în ceea ce priveşte activitatea în coaliţie, cât şi stabilitate la nivelul activităţii guvernamentale.

O coaliţie care a asigurat toate condiţiile necesare pentru a implementa prevederile din programul de guvernare. PNL va continua pe aceeaşi linie de asumare a tuturor responsabilităţilor legatw de actul de guvernare. Vom continua să acordăm atenţie pentru tot ceea ce reprezintă perspctiva economică şi sprijinirea şi încurajarea mediului de afaceri, antreprenoriatului şi investiţiile din România.

Sunt de menţionat aspectele legate de grija pe care trebuie să o avem în continuare pentru a putea asigura o cuprindere a tuturor necesităţilor, fie că vorbim de educaţie, siguranţă şi toată această strategie va veni cu posibile adaptări doctrinare şi ideologic.”, mai spune Nicolae Ciucă.