Deoarece relația dintre România și Elveția este din ce în ce mai solidă, una dintre principalele teme ale discuției a fost aprofundarea cooperării bilaterale, evaluarea situației de securitate de pe frontul estic, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, precum și cooperarea româno-elvețiană în plan multilateral.

Premierul Nicolae Ciucă a transmis aprecieri pentru contribuția activă și consistentă a Confederației Elvețiene. De asemenea, a salutat semnarea Acordului-cadru bilateral privind operaționalizarea celei de-a doua contribuții financiare elvețiene pentru reducerea disparităților economice și sociale în Uniunea Europeană, prin care România va beneficia de sprijin pentru proiecte in valoare de 221.5 milioane de franci elvețieni.

România și Elveția, în relații din ce în ce mai bune

Totodată, acesta a remarcat consistența și ritmul dinamic al dialogului bilateral româno-elvețian și a subliniat faptul că există un potențial major de aprofundare a cooperării bilaterale sectoriale în multiple domenii, cum ar fi securitatea cibernetică, digitalizarea, cercetarea și inovarea, energie. Nicolae Ciucă a pus accent pe stimularea investițiilor și pe promovarea parteneriatelor business-to-business și a remarcat dinamica investițiilor străine directe în țara noastră, care a înregistrat o creștere de aproape 50 la sută.

În ceea ce privește agenda de securitate regională, premierul a prezentat măsurile multidimensionale de sprijin pe care România le acordă Ucrainei și Republicii Moldova, țară direct afectată de războiul declanșat de Rusia. Sprijinul consistent al României a inclus atât facilitarea tranzitului exporturilor de cereale ucrainene cât și asigurarea a 90 la sută din necesarul de energie pentru Republica Moldova.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă și-a exprimat, de asemenea, aprecierea pentru angajamentul activ al Confederației Elvețiene în sprijinirea Ucrainei. Acesta a subliniat și caracterul strategic al menținerii solidarității Elveției cu Republica Moldova, prin asigurarea de sprijin financiar de urgență.

Premierul României a transmis felicitări și a asigurat de sprijinul României pentru exercitarea în premieră de către Confederația Elvețiană a mandatului de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU pentru perioada 2023-2024.

Klaus Iohannis l-a primit pe Ignazio Cassis la Palatul Victoria

Președintele României l-a primit luni seară pe președintele Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis la Palatul Victoria. Aceștia au discutat despre stadiul şi propunerile de consolidare a relaţiei bilaterale dintre România și Elveția şi a cooperării economice şi sectoriale, cu accent pe stimularea investiţiilor şi pe identificarea unor noi domenii de colaborare.

„Bună seara. Am deosebita plăcere de a-l avea ca oaspete în România pe preşedintele Confederației Elvețiene, domnul Ignazio Cassis. Mă bucur că în cele din urmă cu o mică amânare din motive obiective această vizită are loc, deci bine aţi venit domnule preşedinte. Consultările noastre de astăzi au reconfirmat atât soliditatea relaţiei bilaterale dintre România şi Confederația Elvețiană, cât şi perspectivele sale foarte bune, în special în această perioadă dificilă, marcată de multiple provocări. Dialogul nostru politic este foarte bun. Iată, această vizită are loc la mai puţin de un an de la vizita pe care am efectuat-o la Berna în septembrie 2021.

În plus, cooperarea economică înregistrează un curs ascendent. Astfel, volumul schimburilor comerciale a crescut de mai mult de două ori în ultimii ani, ajungând la 1,76 miliarde de euro în 2021. De asemenea, după primele nouă luni ale anului curent ne apropiem deja de 1,5 miliarde de euro, adică avem o creştere de aproape 24% faţă de anul trecut. Totodată, Elveţia rămâne un investitor important în România, aflat pe locul zece în topul statelor de origine a investiţiilor străine. În continuare ne vom concentra pe proiecte concrete de interes comun în domenii precum cercetare şi inovare, energie, securitate cibernetică, educaţie şi formare profesională, sănătate şi medicină. Am reiterat în discuţiile noastre de astăzi şi aprecierea faţă de sprijinul pe care Elveţia îl acordă obiectivului major al României de integrare în OCDE. Un alt subiect important abordat a fost relaţia dintre Uniunea Europeană şi Confederația Elvețiană.

Elveţia şi Uniunea Europeană sunt parteneri apropiaţi, iar această relaţie este cu atât mai valoroasă în actualul context marcat de consecinţele agresiunii ruse asupra Ucrainei. România sprijină o relaţie puternică între Uniunea Europeană şi Elveţia care să reflecte valorile şi interesele noastre comune. Am exprimat totodată aprecierea noastră deosebită pentru contribuţia elveţiană la politica de coeziune a UE. Şi vreau să salut semnarea acum câteva momente, aşa cum aţi putut vedea, a acordului cadru între România şi Confederația Elvețiană cu privire la o nouă contribuţie elveţiană, cea de-a doua, la reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul UE”, a declarat, luni, Klaus Iohannis.