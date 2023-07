„Industria IT din România are o pondere în PIB de 7 – 8%, or, nu cred că cineva poate să se gândească să intervină şi să strice ceva care funcţionează. E normal să existe măsuri care să echilibreze, dar în niciun caz să producem intervenţii care să perturbe un domeniu care funcţionează foarte bine”, a declarat președintele Senatului în cadrul Sesiuneii oficiale a „Săptămânii diplomaţiei comerciale”, organizată de Departamentul de Comerţ Exterior – parte din structura Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior.

Stocul de investiții străine în România s-a dublat în ultimul deceniu

Nicolae Ciucă a mai precizat că anul trecut, deşi a fost un context geopolitic şi de securitate aflat într-o dinamică şi cu evoluţii greu de previzionat, s-a reuşit asigurarea unui nivel de încredere investitorilor străini şi determinarea acestora să investească în România aproximativ 11 miliarde de euro.

„Acesta reprezintă cea mai mare sumă investită într-un an de zile în România”, a spus acesta.

Președintele Senatului a spus, de asemenea, că în ultimul deceniu, exporturile de bunuri şi servicii ale României au crescut de la 40,6 miliarde de euro la peste 98 de miliarde de euro, creşterea fiind susţinută şi de îmbunătăţirea intensităţii tehnologice a produselor, mai ales pe fondul intrării de capital străin.

În ultimul deceniu, stocul de investiţii străine directe s-a dublat, ajungând de la 53 de miliarde de euro la aproape 100 de miliarde de euro.

Theodor Stolojan crede că ar trebui eliminate toate facilitățile fiscale

Pe de altă parte, fostul premier Theodor Stolojan consideră că toate facilitățile fiscale ar trebui eliminate.

„În mod normal, toate. Toate facilităţile fiscale, vorbim de scutiri de impozit pe venit şi mai ales, culmea absurdităţii, scutirea de contribuţie de asigurări de sănătate, care se practică în construcţii, în industria alimentară şi agricultură, scutirea de venit este la toţi aceştia, plus cei din tehnologia informaţiei, din IT, cum spunem noi, deci toate acestea ar trebui eliminate.

Ele au fost introduse în mod populist, existau nişte argumente, că pleacă IT-ştii din România etc., deci existau nişte argumente dintre acestea, dar dacă ar fi să-l citez pe Milton Friedman, un mare economist, spunea următorul lucru: nimic nu devine mai permanent decât un program temporar adoptat de un Guvern în domenii din acestea de cheltuieli bugetare”, a declarat acesta la RFI.