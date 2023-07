Nu este oportun să se introducă taxe noi

Premierul a spus, de asemenea, că nu ar fi oportun să se introducă taxe noi.

„În primul rând, mi-aș dori să începem cu începutul, respectiv ce și-a asumat statul român, care sunt obiectivele statului român şi ce trebuie să facă Guvernul României; şi nu numai, și Parlamentul României. Știm cu toții că la un moment dat România a avut un deficit de 9,2% – cel mai mare deficit din Uniunea Europeană; a fost o explozie -, el venind după un deficit de sub 3%, după o datorie externă a României de aproximativ 37%.

Toate aceste lucruri s-au întâmplat într-o perioadă foarte scurtă, sub un prim-ministru accidental om de stat în România – sperăm ca astfel de accidente să fie din ce în ce mai rare -, şi am ajuns la o provocare, România fiind singurul stat care are un acord în ceea ce privește încadrarea în deficit.

Anul acesta trebuie să ne încadrăm într-un deficit de 4,4 – atât ESA, cât și cash. Există o execuție bugetară până la jumătatea anului, raportată de Ministerul de Finanțe, și este normal să avem și o analiză, pentru că obiectivul României este de a se încadra în acest deficit, astfel încât dobânzile de refinanțare să nu crească, şi nu numai: şi faptul că avem un acord cu Comisia Europeană – singurul stat din Uniunea Europeană care are un astfel de acord – care poate să influențeze eventualele fonduri europene adresate României, dar cel mai grav ar afecta implementarea reformelor din PNRR.

Și am solicitat o analiză de ansamblu pe tot acest lanț, lucru pe care o să înceapă să ni-l prezinte deja domnul ministru al finanțelor. Am avut o primă întâlnire cu domnul ministru al finanțelor, împreună și cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă și cu fostul ministru al finanțelor. Nu vom lua nicio decizie până când nu vorbim cu marii actori din fiecare domeniu. Asta, în primul rând. În al doilea rând, nu cred că este oportun să introducem taxe noi. E un lucru care nu se face când există încă o criză economică.

Pe de altă parte, avem o provocare. Au existat măsuri luate de către fostul prim-ministru Nicolae Ciucă, am venit și eu cu alte măsuri în această perioadă scurtă, de două săptămâni, astfel încât să scădem inflația. Scăderea inflației aduce venituri nominale mai mici la bugetul statului.”, a declarat Marcel Ciolacu.

NU se vor elimina facilitățile fiscale ale angajaților din IT

Șeful Executivului a asigurat că nu se vor elimina facilitățile fiscale ale angajaților din IT.

„Nu a existat și nu va exista nicio discuție de scoatere a facilităților de la IT. Este o minciună și o dezinformare faptul că cineva a luat în discuție.”, a afirmat acesta.

„IT-ul, nu a existat nicio discuție și nu va exista de scoatere a facilităților de la IT. Este o minciună și o dezinformare faptul că cineva a luat în discuție. IT are o scutire la impozitul pe venit. Nu va exista o discuție de scoatere a acestei facilități la IT și nici nu a existat.”, a adăugat Marcel Ciolacu luni, 3 iulie.

Ce se va întâmpla cu facilitățile de la construcții și agricultură?

Premierul a spus, de asemenea, că la construcții și la agricultură există facilități în funcție de venit.

„A fost până la 40.000 de lei, de până la 10.000 de lei. Acolo avem facilități în ceea ce privește impozitul pe venit dar și CASS. CASS înseamnă sănătate. Vrem să sănătate, dar nu încasăm. Nu vom lua o măsură până când nu ne vom așeza cu actorii principali la masă.

Mai mult, avem un jalon trecut în PNRR, pe care dacă nu îl îndeplinim pierdem bani și pierdem reforme pe care eu mi le asum, nu am nici cea mai mică reținere, în care spune ca treptat până în 2026 să scoatem aceste facilități. Nu știu dacă vom scoate facilitatea anul acesta, nu știu dacă vom discuta cu constructorii și agricultorii astfel încât să avem un calendar de îndeplinire a jalonului în 2026, împreună.

Ce vreți să facem cu țara asta, să o îndreptăm spre un dezastru, într-un blocaj total și să nu ne mai asumăm nicio reformă sau să ne facem treaba pentru care ne plătiți (..) și să luăm decizii? Sunt lucruri pe care trebuie să ni le asumăm, indiferent dacă deranjează sau nu, pentru că nu o fac pentru mine sau pentru Guvern, o facem pentru ce ne-am asumat în fața Europei”, a conchis Marcel Ciolacu.