”Am primit peste 8 milioane de ucraineni, am coagulat eforturi umanitare internaţionale de anvergură, am facilitat tranzitul a peste 50 milioane tone de cereale şi produse agricole ucrainene prin România, am susţinut politic Ucraina la nivel UE şi NATO şi alte foruri internaţionale relevante. Totodată, ne pregătim pentru a avea o contribuţie proprie la reconstrucţia Ucrainei.

În acelaşi context, doresc să evidenţiez determinarea noastră de a continua să fim alături de Republica Moldova, grav afectată de războiul de lângă graniţele noastre, prin asistenţă financiară, expertiză şi sprijin politic, în edificarea unui parcurs european ireversibil, dar şi în construcţia unui stat sigur şi prosper.”, a spus el.