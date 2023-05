România va continua să ajute Republica Moldova

În cadrul ședinței de guvern de miercuri, 17 mai 2023, premierul României, Nicolae Ciucă, a anunțat că Executivul își dorește să continue sprijinul pe care îl acordă Republicii Moldova, de aceea, va aproba un memorandum prin care va asigura consolidarea interconectării cu Republica Moldova pe rețeaua de gaze și rețeaua de energie electrică. Potrivit spuselor sale, prin aceste proiecte, urmează să se concretizeze și ajutorul acordat Republicii Moldova.

„Ceea ce doresc să subliniez este faptul că, în conformitate cu datele de la Institutul Național de Statistică, perspectiva în baza rezultatelor obținute în primul trimestru ne obligă să luăm în continuare decizii și să avem o abordare cât se poate de coerentă și corelată atât cu mediul de afaceri, cât și cu partenerii noștri strategici, astfel încât să continuăm să menținem acest trend al creșterii economice și să realizăm toate obiectivele pe care noi ni le-am propus.

În deschiderea ședinței de guvern, o să-i dau cuvântul domnului Borbély să prezinte concluziile care au rezultat în urma derulării Programului de dezvoltare durabilă și sunt concluzii care, așa cum au fost prezentate, merită întreaga atenție a Guvernului și a opiniei publice. Vă rog, domnule secretar de stat!”, a declarat, miercuri, Nicolae Ciucă.

România este singura țară din Europa care a fost aleasă de ONU

„Vă mulţumesc! Domnule prim-ministru, domnilor miniştri, stimați colegi, este reuniunea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă. Avem cinci puncte pe ordinea de zi, dar le voi prezenta foarte scurt, pentru că ați primit, săptămâna trecută, toate materialele.

E o etapă importantă pentru că noi în șase ani de zile am demonstrat pe zona aceasta de strategie a dezvoltării durabile a României și implementarea Agendei 2030 că putem fi un centru regional printr-o relație interinstituțională, care am creat-o, prin relația care o avem cu societatea civilă şi iată că în iulie prezentăm al doilea raport național voluntar al României la New York, la Forumul politic de nivel înalt.

Primul punct, de fapt, pe ordinea de zi și mulțumesc tuturor colegilor, tuturor instituțiilor care s-au implicat, începând din luna septembrie am avut foarte multe întâlniri și avem un document elaborat, care va fi și un ghid pentru noi, de fapt, până la următorul raport, bazat pe strategie și bazat pe planul de acțiune care îl avem din 2022, l-am făcut tot împreună, care ne ghidează în această zonă foarte importantă cum concepem noi viața noastră, viața cetățenilor din România pe aceste precepte de dezvoltare durabilă. Și vreau să vă arăt și un document, care e foarte important, pentru că se spune că dacă nu poți să măsori ceva, nu există.

Ei, iată, avem 99 de indicatori primari, 291 total indicatori. E o muncă de trei ani de zile cu Institutul Național de Statistică și avem acum un inventar, după primul care l-am făcut în 2020, în ce stadiu ne aflăm în 2022. Deci a fost foarte important pentru noi să prezentăm și acolo, la forumul politic, pe baza acestor analize în ce stadiu ne aflăm.

În ceea ce privește raportul național voluntar, vreau să vă spun că suntem, în momentul de față, singura țară din Europa care a fost aleasă de ONU ca să avem un eveniment important, care consideră ei că e foarte bun proiectul nostru. Și eu vreau să vă propun, nu intru în detalii, pentru că nu avem timp, eu vreau să vă propun, domnule prim-ministru, conform și regulamentului comitetului, să luăm decizia de a aviza acest proiect”, a spus, la rândul său, László Borbély.

A apărut o nouă meserie în România: expert în dezvoltare durabilă

„Vă repet ultima zi, și astăzi am ținut legătura cu ministere și avem un document foarte bine elaborat, urmând ca prin memorandum semnat de dumneavoastră, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, să finalizăm ca să putem prezenta la începutul lunii iunie deja varianta în limba engleză către Organizația Națiunilor Unite. Deci, dacă sunteți de acord, atunci putem trece – vă mulțumesc, la punctul următor.

Noi prezentăm începând de anul trecut un raport anual către Parlament și aveți raportul anual, iar nu intru în detalii, pentru că am făcut multe lucruri în această perioadă și eu cred că cel mai important e că apreciază societatea civilă și mediul privat un parteneriat în acest domeniu și am avut inițiativa, acum 4 ani de zile, să avem o nouă meserie în România – expert în dezvoltare durabilă și datorită Planului Național de Reziliență, avem prevăzută finanțarea pregătirii a două mii de experți în dezvoltare durabilă până în 2026.

În momentul de faţă, deja primii 150 au primit diploma de absolvire curs postuniversitar în octombrie. Sunt nucleele noastre la ministerele care au lucrat şi până acum cu noi, la nivel de directori, experţi şi sunt partenerii nostri să fie din mediul local, deci de la autorităţi locale şi instituţii, pentru că sunt cei mai aproape de cetăţeni, şi 400 să fie, prin curs postuniversitar, de la instituţiile centrale, pe baza unor propuneri. Sunt oameni care sunt în acum în funcţie, dar vor avea această posibilitate să fie, ca experţi, mai apropiaţi de noi.

Avem un consorţiu de nouă universităţi cu care deja suntem în relaţie directă. Şi vom avea un centru de excelenţă pentru administraţia publică, să ajutăm la pregătirea deciziilor, experţii şi un agregator, o platformă care deja e funcțională și o vom înființa anul viitor, dar platforma deja funcționează, un fel de relație cu cetățeanul.

Deci am vrut să vă informez despre acest raport și îl prezentăm la Parlament. Sunt mult mai multe puncte, pentru că, împreună cu dvs., am făcut foarte multe și inițiative și chiar codul român de sustenabilitate, strategia privind economia circulară, dar vorbesc foarte scurt despre acestea în la punctele următoare. Deci eu supun de fapt spre aprobare ca să prezentăm Parlamentului acest raport și dacă nu sunt observații, atunci putem trece la următorul…”, a adăugat László Borbély.

„Se știe despre ce este vorba și nu putem să nu fim de acord să fie prezentat raportul Parlamentului, pentru că este o chestiune care vizează dezvoltarea pe termen mediu și lung a țării și este normal ca toate aceste activități să meargă spre informare la toate forurile, cu atât mai abitir către Parlament”, a completat premierul României.

România este a 18-a țară din Uniunea Europeană care are o strategie de economie circulară

„Da. Deci este al doilea raport și repet, şi acest raport l-am făcut nu noi singuri, ci împreună cu toate instituțiile, deci deci deja a trecut de filtrul ministerelor și instituțiilor. V-am spus de acești indicatori, nu mai revin. Cu codul român al sustenabilității numai, foarte pe scurt, deci este vorba de acea raportare nefinanciară care, conform noi directive a Uniunii Europene, trecem într-o nouă fază și am discutat foarte mult cu Ministerul de Finanțe și îi mulțumesc domnului ministru și colegilor.

Este un proiect de hotărâre de guvern și în curând vom veni în Guvern, pentru că e un sprijin și către companiile private să se pregătească pentru că după 2025 trebuie, pe baza unui chestionar, să prezinte, și avem o platformă deja care funcționează, să știe toți cetățenii ce fac companiile private și de stat pe zona aceasta de dezvoltare durabilă şi noi ne-am pregătit chiar înaintea altor țări din Uniunea Europeană. În ceea ce privește următorul punct, foarte pe scurt, iarăși, strategia națională privind economia circulară și a constituirii structurii de guvernanță. Şi aici iarăși mulțumesc tuturor ministerelor, care a fost un fel de coordonare, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei au fost principalii noștri parteneri și care au dus greul împreună sub coordonarea noastră.

Avem o strategie aprobată în septembrie anul trecut și avem în desfășurare elaborarea unui plan de acțiune care, conform PNRR-ului, trebuie să-l aprobăm până în septembrie și suntem în grafic și avem, pe baza hotărârii de guvern, o structură de guvernanță, care înseamnă un comitet și opt colegii. Nu le înşir aici, dar v-am prezentat în adresele pe care vi le-am trimis. Sunt multe ministere unde deja s-au format unele nuclee la nivelul ministerelor printr-un ordin de ministru.

Nu trebuie o nouă structură, ci oameni care, iarăși, ne vor fi parteneri în continuare, pentru că sunt componente foarte importante, în nouă direcții ,și sunt unele transversale, deci ține de mai multe ministere elaborarea acestor documente în continuare. Deci suntem și aici în grafic și am… eu zic că suntem a 18-a țară din Uniunea Europeană care are o strategie de economie circulară și, de fapt, este o nouă viziune pe care dorim s-o implementăm, evident cu mediul privat, pentru că aici mediul privat are un rol foarte important.

Avem și secretariatul Planului de acțiune și coordonare a eficienței energetice a clădirilor, unde Ministerul Dezvoltării, evident, are proiectele, dar e foarte important, vom avea o întâlnire anul viitor. Şi închei prin faptul că în acest domeniu, România nu numai că și-a făcut temele, dar acum doi ani de zile am primit… o singură țară din Europa primește un premiu de la ONU, care dă în fiecare an celor care au făcut cel mai mult pe dezvoltare durabilă.

Suntem membri sau vicepreședinți în zone de asociații europene de dezvoltare durabilă şi este bine că avem acest comitet interdepartamental, care demonstrează voința politică a României, voința politică a Guvernului că da, dorim implementarea Agendei 2030. Vă mulțumesc!”, a zis László Borbély.

„Vă mulțumesc, domnule Borbély! Aceeași remarcă, pe care am făcut-o și când am discutat, eu văd toată această dezvoltare înscriindu-se perfect. De altfel, ați și făcut referire la faptul că prin parte din obiectivele îndeplinite acolo, îndeplinim și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar complementar văd această aliniere a activității și a obiectivelor îndeplinite prin Departamentul de Dezvoltare Durabilă la obiectivele și standardele pentru accedere la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică.

Vă mulțumesc! O ultimă mențiune: în ultimul raport de date prezentat de Institutul Național de Statistică, o cifră este foarte importantă, și anume faptul că inflația a scăzut în primul trimestru la 11,2, ca atare, vom continua să luăm măsuri și să facem în așa fel încât să ne încadrăm cu inflația, poate mai devreme de sfârșitul anului să fie sub 10%. Vă mulțumesc! Vă doresc o zi bună!”, a încheiat Nicolae Ciucă.