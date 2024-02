Nicolae Ciucă a declarat că vinul băut cu Dan Ostahie era românesc. Fostul premier a negat că licoarea a costat 3.000 de euro. Mai mult de atât, Ciucă a spus că nu știa că o sticlă de vin bun poate să coste 3000 de euro și chiar și mult mai mult.

Nicolae Ciucă a făcut declarațiile miercuri seară, la Antena 3. El a spus că tot ce se vehiculează în spațiul public despre șprițul cu Ostahie este invenție.

„Este, probabil, momentul să lămurim un fake-news grosolan, în primul rând că nu știu dacă pe mine m-a văzut lumea frecventând des restaurante. A fost o discuție pe care am avut-o cu un om de afaceri, iar vinul acela vă pot spune cu toată responsabilitatea că a fost unul românesc. Eu acum am aflat că există vin atât de scump. Când am auzit că există o sticlă de vin care costă atât de mulți bani m-am gândit la cât de prețios ar putea să fie vinul de acasă, de la mama”, a explicat Nicolae Ciucă. Totodată, a subliniat faptul că nu știa și n-a crezut vreodată că un vin ar putea costa 3.000 de euro. „Pe cuvânt de onoare că n-am știut, n-am crezut și nici acum nu îmi vine să cred că există vin la o asemenea valoare. Sticla pe care am băut-o costa undeva la 370 de lei. Era vin de Recaș”, a mai adăugat liderul PNL.