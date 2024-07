Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Nicolae Ciucă, crede că Elena Lasconi, actualul lider al USR, ar trebui să se preocupe de problemele interne din USR şi abia apoi să dea sfaturi celorlalţi lideri politici din România.

În ciuda afirmațiilor ei, liderul liberalilor este în continuare dispus să discute personal cu ea.

„Mărul Discordiei” dintre PNL și USR este reprezentat de ultimele declarații ale Elenei Lasconi, care a spus, într-o intervenție TV, că liberalii ar trebui „să facă puţină curăţenie, igienizare” în interiorul partidului politic, apreciind, totodată, că nu se poate discuta despre o alianţă politică între PNL şi USR. Liberalii au fost deranjați de afirmațiile ei, iar întâlnirea dintre PNL şi USR a fost anulată.

Elena Lasconi crede că Nicolae Ciucă nu a mai vrut să se întâlnească cu ea pentru că ar fi fost influenţat de cineva să amâne discuția lor. „Domnul Ciucă a răspuns la ordinele din partid”, a spus ea.

A dat asigurări că USR va avea mereu „uşa deschisă” pentru un dialog constructiv cu PNL în condițiile în care, după ce se vor termina alegerile, ea crede că România va fi condusă de PNL-PSD, PSD-AUR sau de PNL-USR-UDMR.

„Asta am spus-o de multe ori, nu doar atunci. A fost influenţat de cineva să facă asta. Am aflat de această declaraţie pe care a făcut-o domnul Ciucă şi m-a întristat. Şi asta se datorează faptului că noi (…) dialogăm prin intermediul presei. Eu nu am iniţiat nicio întâlnire, am spus că sunt deschisă dialogului. Pe de altă parte, USR o să aibă întotdeauna uşa deschisă pentru un dialog cu PNL-ul.

”PNL are nevoie de o igienizare” s-a referit la următorul lucru, şi anume să se detaşeze şi să se rupă practic de PSD şi să nu mai stea să îşi asume greşelile pe care le face chiar şi acum premierul Ciolacu. Să se detaşeze, să se rupă. Eu nu o să le mai dau sfaturi, pentru că am treabă de făcut. Eu îl stimez pe domnul Ciucă, îl respec.

Mi-aş dori foarte mult să avem un dialog şi când spun asta, mă refer la un dialog constructiv, să lăsăm orgoliile la o parte şi să vorbim omeneşte. Nu să facem alianţe electorale, nu m-am gândit la alianţe ci să păstrăm un dialog, pentru că suntem liberali. România are nevoie să fie condusă de liberali, împreună. După alegeri, există minimum trei opţiuni, o guvernare PSD-PNL, o guvernare PSD-AUR, o guvernare USR-PNL-UDMR. Eu aşa o văd”, a transmis Elena Lasconi, joi seară, într-o intervenție TV.