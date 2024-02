Traian Băsescu a lansat critici severe după ce numele lui Dan Ostahie a fost vehiculat drept candidat la Primăria Capitalei.

Într-un interviu acordat Euronews, fostul președinte și fost primar al Bucureștiului a detaliat motivele pentru care nu este convins de perspectivele de succes ale unui om de afaceri în acest context.

El a adus în discuție și cazul Gabrielei Firea. Fostul președinte a arătat că mulți se tem de ea. Motivul, a explicat el, este că, odată câștigată Primăria Capitalei, poți să emiți pretenții să candidezi la Președinția României.

„Ceea ce eu am făcut, dacă vă aduceți aminte în 2004, după ce am câștigat al doilea mandat de primar general, avându-l în finală pe Geoană, am candidat la prezidențiale și l-am bătut pe Năstase, în alegeri, nu altfel”, a precizat fostul președinte al României.