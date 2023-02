Prim-ministrul Nicolae Ciucă a aprobat decizia care prevede înființarea comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic. Șeful Guvernului a mai spus că acest comitet va funcționa ca organism care să furnizeze Guvernului liniile directoare și soluțiile necesare pentru o cât mai bună pregătire a populației și a infrastructurii în toate domeniile în cazul unui seism.

„Această structură va funcționa pentru a stabili într-un timp cât mai scurt măsuri coerente și integrate necesare pentru a proteja oamenii și a pregăti autoritățile să răspundă rapid și eficient, inclusiv în cazul producerii unor cutremure”, a declarat Nicolae Ciucă.

Șeful Guvernului de la București a mai spus că la lucrările comitetului vor lua parte reprezentanți din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de instituție coordonatoare, vicepremierului Kelemen Hunor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării; Ministerul Energiei; Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; Ministerul Sănătății; Ministerul Educației; Ministerul Culturii; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Academia Română; Inspectoratul de Stat în Construcții; Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă Urban; Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului; Alianța Română a Universităților Tehnice; Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România; Asociația Municipiilor din România; Asociația Orașelor din România; Asociația Comunelor din România.

De asemenea, la aceste ședințe ale Comitetului vor putea fi invitați și experți ai instituțiilor și autorităților publice și private, cele care care efectuează activități relevante în domeniu.

Școlile vor intra în reabilitare

Nu în ultimul rând, situația școlilor din evidențele Ministerului Educației, aflate în situație de risc seismic de gradul 1, va fi evaluată în regim de urgență. La aceste evaluări va participa și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. De asemenea, toate lucrările de consolidare necesare vor fi finanțate.

Anterior, șeful Guvernului a cerut ca spitalele ROL2 să fie pregătite pentru situații de urgență. În plus, el a mai punctat că cel mai importat aspect este cel al școlilor.

„Ceea ce e important de subliniat, sensibil în momentul de faţă, este domeniul infrastructurii şcolilor. (…) La întâlnirea de astăzi am discutat şi avem deja în derulare proiecte, la nivelul Ministerului Dezvoltării, prin CNI, în ce priveşte reabilitarea unor clădiri din instituţiile de învăţământ. Avem, de asemenea, 70 de şcoli, dacă am reţinut bine, care se reabilitează printr-un program finanţat prin Banca Mondială. Avem, de asemenea, 118 şcoli care au fost evaluate cu risc seismic. Am decis ca la nivelul grupului să se analizeze imediat modalitatea prin care aceste şcoli cu risc seismic I să intre în reabilitare imediat. (…) Am cerut, totodată, ca Ministerul Dezvoltării să identifice modalitatea prin care acestor proceduri să le fie diminuat termenul de răspuns. Ştim foarte bine cât de mult trebuie să petreacă un document până să primească un aviz „, a mai declarat Ciucă.