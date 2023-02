Filiala PNL Bucureşti va lua decizia în privința sesizării ANI făcută împotriva lui Nicușor Dan

Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Nicolae Ciucă, a anunțat joi, 16 februarie 2023, că filiala PNL Bucureşti va decide cum se va poziţiona în privinţa sesizării Agenției Naționale de Integritate (ANI) făcută împotriva primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, acuzat de conflict de interese și de abuz în serviciu.

Nicolae Ciucă a amintit că PNL i-a transmis deja lui Nicușor Dan o listă cu zece obiective care trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de sprijinul liberalilor la alegerile locale care vor avea loc în 2024.

„Este o decizie a filialei PNL Bucureşti. Am stabilit deja şi am transmis domnului primar lista cu cele zece obiective pe care filiala PNL Bucureşti le are în vedere la nivelul Primăriei Bucureşti.

A trecut deja o lună, urmează ca în funcţie de ceea ce se va realiza sau nu, ne vom poziţiona faţă de domnia sa”, a declarat, joi, Nicolae Ciucă, relatează Agerpres.

Nicușor Dan, acuzat de conflict de interese și de abuz în serviciu

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă, a sesizat organele de urmărire penală și fiscală sau a sesizat Instituția Prefectului Municipiului București în cazul a două persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Dan Nicușor Daniel, Primar General al Municipiului București – Incompatibilitate. Potrivit instituției, în perioada exercitării mandatului de primar general, Nicușor Dan a exercitat și alte funcții de conducere în cadrul a patru instituții sau servicii publice, fără mandat de reprezentare, nerespectând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

În ceea ce privește conflictul de interese de natură administrativă, în perioada 07 august – 07 septembrie 2021, prin exercitarea simultană a funcției de primar general și a funcției de director general al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB), Nicușor Dan ar fi solicitat în calitate de director general suplimentarea bugetului ALPAB cu suma de 3.000.000 Lei și ulterior a retransmis ALPAB, în calitate de primar general, bugetul solicitat.

„Prin acest demers, bugetul ALPAB a fost suplimentat de la 11.517.000 Lei la 14.517.000 Lei. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003”, se arată de către ANI.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către Nicușor Dan a infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 din Codul Penal și a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât:

– amenda contravențională aplicată de către o instituție publică persoanei fizice Dan Nicușor Daniel a fost achitată de Primăria Municipiului București, iar demersurile de contestare la instanța abilitată au fost efectuate de către Direcția Juridic din cadrul Primăriei Municipiului București pentru Dan Nicușor Daniel atât în calitate de persoana fizică, cât și în calitate de primar general, documentul purtând semnătura olografă a acestuia, distinct pentru ambele calități;

– în perioada 07 august – 07 septembrie 2021, prin exercitarea simultană a funcției de primar general și a funcției de director general al ALPAB, a solicitat în calitate de director general suplimentarea bugetului ALPAB cu suma de 3.000.000 Lei și ulterior a retransmis ALPAB, în calitate de primar general, bugetul solicitat;

În comunicatul de presă emis de instituția respectivă se mai vorbește și despre sesizarea instituției Prefectului Municipiului București cu privire la legalitatea exercitării de către primarul general Dan Nicușor Daniel a celor patru funcții de conducere în cadrul instituțiilor sau serviciilor publice (Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administrația Străzilor București, ALPAB, Centrul Cultural Expo Arte), fără a avea un mandat de reprezentare.