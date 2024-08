Reforma pensiilor, o problemă reală

Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a vorbit, în cadrul BPN al PNL despre reforma pensiilor. Ea a explicat că aceasta a fost inclusă în PNRR pentru că reprezenta o problemă reală. Raluca Turcan a menționat că oamenii erau preocupați de inechitatea din sistem.

Actualul ministru al Culturii spune că PNL a reușit să introducă digitalizarea dosarelor de pensii, subliniind că o recalculare a pensiilor a fost încercată și în 2005, dar dosarele erau în format de șină.

Pentru a finaliza procesul de digitizare, au angajat o mie de persoane în casele de pensii, persoane care sunt plătite din fonduri PNRR. Raluca Turcan a adăugat că, în ședința de guvern de ieri, s-a decis prelungirea angajării acestor oameni cu încă șase luni.

Raluca Turcan a arătat că legea este in proportie de 95% legea lasata in min Muncii in mandatul PNL. A fost o reforma gandita cu specialist, o munca intensa.

Pensiile sub 3.000 de lei nu vor fi impozitate

Surse din ședința BPN au mai precizat că Raluca Turcan a adus în discuție și subiectul neimpozitării pensiilor sub 3.000 de lei.

Ea a afirmat că există două decizii ale Curții Constituționale care precizează că nu se poate modifica prin ordonanță de urgență legislația referitoare la pensii și salarii dacă există deja un proiect în circuitul legislativ.

În context, fostul prim-ministru al României și actual președinte al Senatului, Nicolae Ciucă, a precizat că acesta va fi primul proiect discutat în ședința Coaliției programată pentru azi. De asemenea, șeful liberalilor a mai spus că va fi susținut acest proiect și promovat în Parlament.

De asemenea, Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a mai spus că nu există niciun motiv pentru a se da OUG în acest sens. Ea a spus că singura cale a proiectului este prin Parlament.

„Inca nu a venit la avizare proiectul de OUG, dar o sa va rog, dle presedinte, ca la coalitia de azi sa atrageti atentia ca proiectul de oug privind neimpozitarea pensiilor sub 3000 de lei are vicii de neconstituționalitate. E vorba de art 115 din Constitutie: nu avem argumente pentru a trece de urgență asa ceva, trebuie votat proiectul liberal din Parlament. Nu pentru ca este liberal, ci pentru ca este calea corectă de reglementare. Mai simplu spus: situaţia avută în vedere de guvern nu poate fi calificată ca fiind una extraordinară, așa cum ne cere Constituția și nu se poate susţine nici existenţa unei urgenţe în adoptarea reglementarii”, spune aceasta.

Alina Gorghiu a cerut bani pentru penitenciare

De asemenea, aceasta i-a cerut ministrului Marcel Boloș bani pentru modernizarea și construirea celor două penitenciare.

Ea a precizat că nu s-au mai făcut astfel de proiecte de la Revoluție încoace. În plus, ea a adus aminte de faptul că România are obligații la CEDO.

„Dati ne voie sa avem proiecte mari de investitii daca tot ne ati pus ministrii. Avem de construit doua noi penitenciare, nu s-a mai reusit asta de la Revolutie incoace. Avem obligații cu CEDO. As vrea ca acest HGsa fie gata luni ca altfel ne blocheaza. Va rog sa onorati plata pentru cele doua penitenciare.”

Nu în ultimul rând, ministrul Justiției a precizat că va intra în vigoare ordinul de protecție extins. Acesta devine valabil de la 1 septembrie.