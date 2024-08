În opinia lui Nicolae Ciucă, turul al doilea al alegerilor prezidențiale va fi o confruntare între el și liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în cadrul coaliției de guvernare, mărturisind că, în ultimul an, a fost marginalizat în procesul decizional.

„De un an de zile, în ceea ce înseamnă decizie, nu am fost implicat, nu am fost invitat. Am fost atât de onest încât nu am făcut nimic fără să îl invit, inclusiv pe Kelemen Hunor”, a explicat fostul premier, referindu-se la partenerii săi din coaliție.