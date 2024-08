În primul rând, Nicolae Ciucă a spus că nu crede foarte mult în sondaje. El susține că multe dintre acestea sunt manipulate pentru a induce ideea că liberalii nu-și pot duce candidatul în turul II.

Șeful PNL nu este de acord cu acest lucru și susține că Marcel Ciolacu îi va fi rival în turul II al scrutinului. Liberalul a spus și că cifrele din sondaje „fac parte din jocul prin care se urmărește dezangajarea electoratului”.

„Luni am fost la 19%, a doua zi de dimineață a apărut un sondaj în care eram pe locul 4. Toate chestiunile astea fac parte din jocul prin care se urmărește dezangajarea electoratului. Au apărut toate cifrele și au fost prezentate public astfel încât oamenii să înțeleagă faptul că PNL, deși a obținut în alegerile locale 30%, acum are mari probleme.

El a susținut apoi că are încredere în sondajele din partid. În opinia lui, PNL ar fi „singurul partid care poate să genereze un val la alegerile prezidențiale, singurul partid care poate duce bătălia în turul II”.

„Sondajele pe care le vedem noi la partid ne dau încredere. Am văzut ce se vorbește, să nu credeți că trăim într-o bulă. Tot văd că se vorbește despre faptul că PNL are probleme, că PNL nu-și poate duce candidatul în turul II, de parcă în alte partide este numai lapte și miere.

Șeful PNL a venit și cu o replică pentru Marcel Ciolacu. Reacția a venit în contextul în care social-democratul Ciolacu a spus despre el că nu îl percepe de dreapta și nu prea seamănă cu Brătianu.

Liberalul spune că nu a fost invitat să participe la deciziile luate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu. El critică acest spune și susține că „avem un Guvern pe persoană fizică”.

Totodată, spune că atitudinea lui a fost complet diferită în vremea când era premier și nu a făcut „absolut nimici” fără să-i invite pe liderii partidelor de coaliție.

„Eu când am fost premier l-am invitat pe Marcel Ciolacu la toate deciziile pe care le-am luat., acum este un Guvern pe persoană fizică, pe un singur partid fără să țină cont că suntem într-o coaliție. Eu nu am făcut absolut nimici fără să îi invit pe liderii partidelor de coaliție. De când este Marcel Ciolacu premier eu nu am participat la nicio discuție pentru că nu am fost invitat.

Așa trebuia să se întâmple și acum. Eu pot să înțeleg toate aceste decizii care sunt luate acum, dar Guvernul este unul de coaliție, iar măsurile și deciziile trebuie să fie luate în coaliție.

Eu am intrat în această coaliție din nevoia de stabilitate. Am fost obligați să facem această coaliție cu PSD pentru că propriul nostru partid de dreapta, USR, a depus o moțiune împotriva propriului Guvern. În istoria post-decembristă a țării s-au întâmplat în perioada guvernării de dreapta”, a mai spus Ciucă.