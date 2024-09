Nicolae Ciucă a ajuns duminică la Consiliul Naţional care îi va valida candidatura la preşedinţie. El a fost primit în aplauzele colegilor de partid după ce a urcat pe scenă.

Printre persoanele care au transmis un mesaj s-a aflat și secretarul general Lucian Bode.

Ciucă a dat mâna cu cei aflaţi pe scenă în ținuta pe care o purta sâmbătă, când a vizitat zonele afectate de inundaţii din judeţul Galaţi.

Un mesaj a venit și de la ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Ea a susținut un discurs duminică la Consiliul Naţional al PNL.

Printre altele, ministrul a subliniat necesitatea unei abordări serioase și pragmatice în politica din România.

Ea s-a arătat încrezătoare în șansele formațiunii sale la alegerile prezidențiale din acest an.

Totodată, a susținut că PNL ar urma să ofere familiilor din România „sentimentul de protecție, de siguranță, garantând că familiile sunt apărate”.

În opinia ei, candidatul liberal ar fi cel care va „asuma ca prioritate a mandatului său tema siguranței familiei, a tinerilor, a femeilor”.

„România nu are nevoie de populism; România n-are nevoie de poleială, n-are nevoie de zâmbete largi prezentate în fiecare zi, dar fără proiect. Are nevoie de risc. România noastră, și a celor de afară, are nevoie de certitudine, de sinceritate și, da, de siguranță. Așadar, nu există niciun motiv să nu câștigăm și anul acesta alegerile prezidențiale, pentru că avem candidatul potrivit. Primul punct pe ordine de zi este aceasta rezoluție importantă. Astăzi nu este doar despre finalizarea procedurii de desemnare a candidatului PNL la alegerile prezidențiale, ci despre partidul care oferă familiilor din România sentimentul de protecție, de siguranță, garantând că familiile sunt apărate. Nicolae Ciucă este cel care va asuma ca prioritate a mandatului său tema siguranței familiei, a tinerilor, a femeilor”, a transmis Alina Gorghiu.