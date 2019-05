Bazându-se pe procentele fictive rostogolite în mass media, Liviu Dragnea a reușit să țină sub control un partid întreg și să-și impună permenent toate ideile aberante, fără să mai țină cont de nimeni. Acesta a folosit PSD ca propria companie și s-a concentrat doar pe interesul personal și ambițiile halucinante pe care le avea. A făcut trocuri, a purtat negocieri cu cei din exterior, cu influență doar pentru a-și dezvolta el afacerile și a urca pe un loc unde nu avea nicio șansă să ajungă vreodată. Conform surselor Capital, el a fost cel care a dat ordin liderilor din teritoriu ca o parte din voturi să meargă la UDMR, pentru ca aceștia să depășeacă pragul electoral. Practic Liviu Dragnea și-a trădat propria țară și și-a bătut joc, încă o dată, de voința popoprului. A devenit extrem de periculos și asta l-a costat. De aici era doar un pas până la condamnarea la închisoare. În libertatea, era dispus să vândă tot pentru a-și satisface el nevoile. Țara arăta deja ca o plantație din Teleorman, iar peisajul sumbru care se preconiza a speriat multă lume care a ieșit din casă să voteze contra.

Televiziunile și vedetele importante din România s-au mobilizat și au creat valul. Mulți oameni au mers la vot doar pentru a-și poza buletinul și a arăta pe rețelele de socializare că sunt la modă. Unii au înțeles pericolul și au acționat din spirit civic, alții au profitat să urce în prim plan un partid cu oameni deloc noi în politică, ci vechi, dar acoperiți până nu demult.

Parvenismul liderului PSD a fost permanent alimentat de adevărații lui rivali, care l-au lăsat să se prăbușească încet, dar sigur. Dragnea a fost demonizat în mass media, iar deciziile pe care le-a luat în ultima perioadă a trezit în români sentimente intense de furie, dar mai ales de frică. O România similară unei Corei de Nord dictatoriale, în care nu există lege și democrație, ci doar voința unui singur om avea să scoată din case milioane de români.

PSD s-a concentrat pe o comunicare fantasmagorică și populistă, care nu avea cum să prindă la oameni cu mai mult de opt clase, în contextul dat. Nu avea cum să facă față trendului yeslavot. Valul nu putea fi oprit în acest mod, mai ales că tinerilor amatori de social media le place să fie în trend. Trendul înainte de toate. Drept dovadă, 45% din votanții PSD au fost oameni care nu aveau nici liceul și doar 12% cu studii superioare. În urmă cu doar doi ani aceste procente erau complet altele: tinerii educați merseseră și ei pe mâna PSD, în proporție de peste 30%.

Însă acum s-au săturat. PSD se prăbușește, iar oferta cu care vin social democrații către public este umilitoare. Liviu Dragnea a fost elementul cheie, în alegeri, fiindcă el a determinat votul anti. Însă nu doar președintele a fost problema, ci și premierul și ceilalți semi-analfabeți premiați cu funcții publice. Gafele interminabile, momentele jenante la nivel internațional au determinat oamenii să iasă din case și să spună stop.

Acum PSD vrea ca Viorica Dăncilă să devină președintele plin al PSD, iar Paul Stănescu, baronul care a ținut sub asediu județul Olt, prin metode comuniste, cel care a fost acuzat de mulți că i-a terorizat pe toți cei care vreodată i s-au opus, să devină președinte executiv. Așadar, PSD nu a învățat nimic din această înfrângeri și continuă să-și construiască revenirea bazându-se pe același public: cel fără educație, care poate fi cumpărat cu o bere din cârciumă sau o plasă de făină. Doar că acesta reprezintă trecutul. Viitorul arată complet diferit, iar PSD a devenit un partid depășit, rămas blocat în timp.

Unde se va duce USR

La capătul opus USR, partidul cu oameni noi, dar în realitate vechi în politică, nu realizează că s-a impus pe scena politică pe un vot aproape 100% negativ. Liderii doresc să-și sporească notorietatea și să ia din publicul PSD, de aceea merg permanent la Antena 3, ceea nu este deloc rău. USR a pornit deja pe drumul PSD, cel care-i poate aduce sfârșitul. Arivismul, în cele din urmă, nu are, însă decât un rezultat: prăbușirea. Dan Barna și colegii lui, care astăzi ies în față, reprezentând Uniunea Salvați România, sunt oameni care au avut funcții publice POLITICE, care au avut contracte cu statul român, care au stat la masă și stau în continuare cu oameni ai sistemului, modelul Coldea, iar ceea ce-și doresc ei pentru România este ceea ce vor de fapt cei din spatele lor, care au creat acest partid. Iar cei din spatele lor sunt aceiași oameni, care au fost până nu demult la masa PSD sau a PNL. Ei vor puterea și și-au creat o nouă alternativă.

Însă în momentul în care votul ANTI va dispărea, atunci USR se va prăbuși, iar PLUS probabil va deveni alternativa aleasă de români și asta pentru că grupul de interese de acolo este mult mai cumpătat și așteaptă cuminte ca USR să-și taie singur aripile.

Lupta pentru supremație se dă în trei: USR, PLUS și PNL. USR știe că nu are imagine, PLUS îl are pe Cioloș, iar PNL este PNL. Klaus Iohannis tremură și el serios la gândul că rivalii vor veni cu un candidat la prezidențiale și atunci ar putea pierde. Așa că nu-i rămâne decât să cultive, împreună cu strategii lui, ideea ruperii alianței USR-PLUS, care să vină fiecare cu câte un candidat. Abia atunci, al treilea câștigă, pentru că într-o bătălie în doi are mari șanse să piardă.

