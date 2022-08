Actorul şi prezentatorul TV Florin Busuioc în vârstă de 60 de ani a vorbit despre propunerile pe care le-a primit în ultimii ani, dar și despre deciziile luate.

Într-un interviu acordat pentru click.ro, acesta susține că a jucat în trei filme în ultimul an, însă de atunci nicio altă ofertă nu a mai venit. Totodată, el susține că a acceptat propunerile pentru că era vorba despre trei comedii.

„În ultimul an am avut ocazia să joc în trei filme, în „Pup-o mă, 2”, în „Secretul lui Zorillo” și „Zăpadă, Ceai și Dragoste” și a fost foarte bine că am jucat. Trei comedii, două cu Alin Panc și Sandu Pop și unul cu Liviu Varciu. Mi-a plăcut să lucrez la ele. Dar nu au mai venit oferte”, a spus actorul, pentru sursa citată.

Florin Busuioc, despre noile sale proiecte

Florin Busuioc susține să facă comedie și nu prea îi plac dramele românești. El a adăugat că nu vrea să spună nimic rău despre serialul românesc ”Las Fierbinți”, apreciat de public și de asemenea premiat la festivaluri, însă nu a fost chiar genul său.

„Mie în general îmi place să fac comedie. Nu prea îmi plac dramele și în general nu mi plac dramele astea minimaliste românești care s-au făcut până de curând. Nu asta e problema, nu vreau să zic nimic rău despre filmul românesc care bine că există și există foarte bine, ia premii la festivaluri”, a precizat Busuioc.

Totodată, el a mai adăugat și că serialul este unul frumos și că nu este nevoie să mai apară și el în peisaj, acesta preferând să refuze propunerea făcută de producători.

De ce a refuzat Florin Busuioc să joace în serialul ”Las Fierbinți”?

„Mi s-a propus mai demult și am refuzat, nu m-a interesat. Las Fierbinți este frumos așa cum e. Nu trebuie să apar eu în „Las Fierbinți” că să fie și mai frumos. Pentru că el este super OK așa cum este el. Nu m-a interesat să fiu sincer”, a povestit Florin Busuioc.

Acesta a mai adăugat că în momentul de față mai are o piesă de teatru la care lucrează și totodată a mai achiziționat și alte trei piese din America pentru un alt spectacol.

„Cât despre piese de teatru, mai am una singură în momentul ăsta, cu Gheorghe Ifrim și cu Marius Chivu, „Insomniacii”, pe care îl jucăm la Teatrul Național și prin țară. Și am cumpărat trei piese din America să alegem tot una dintre ele să facem tot noi trei un al doilea spectacol. Să sperăm că va ieși”, a precizat Busuioc.