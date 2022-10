National Records Scotland a confirmat că decesul Majestății Sale a fost înregistrat în Aberdeenshire, la 16 septembrie. În document se spune că „vârsta înaintată a reprezentat cauza morții”, potrivit informațiilor preluate de SkyNews. Cu toate acestea, Regina Elisabeta a avut câteva probleme de sănătate, înainte de deces, scrie TheThings, care adaugă că Regina-Mamă, mama Elisabetei, a murit din aceeași cauză, la vârsta de 101 de ani.

Potrivit sursei citate, cel mai longeviv monarh britanic, care a domnit 70 de ani și 214 zile, a avut unele obiceiuri alimentare bizare, care ar fi contribuit la această longevitate.

Conform certificatului de deces al Reginei Elisabeta a- II-a publicat de National Records Scotland, cauza oficială a morții a fost „bătrânețea”. Certificatul a fost înregistrat de fiica ei, Prințesa Anne.

Speculații privind infecția cu Covid

Cu câteva luni înainte de moartea reginei, presa scria că aceasta a fost forțată să anuleze unele angajamente publice din cauza unor probleme de sănătate. De asemenea, s-a anunțat că Regina a fost infectată cu coronavirus, în luna februarie, ceea ce i-a făcut, inițial, pe unii să speculeze că a murit din cauza complicațiilor cauzate de virus. În timpul unei vizite la spital, în aprilie, Regina spunea că infecția cu Covid a lăsat-o „foarte obosită și epuizată”.

În dimineața de dinaintea decesului, Regina a fost plasată sub supraveghere medicală din cauza unor „probleme de mobilitate”. Anul trecut, în toamnă, Palatul Buckingham anunța că Regina are probleme cu spatele, motiv pentru care nu a putut participa la slujba oficiată în memoria celor care au murit în războaiele mondiale și alte conflicte militare.

Elisabeta a II-a a moștenit longevitatea de la mama ei?

Deși contribuția geneticii la longevitate este, deocamdată, o știință încă analizată, un lucru pe care Regina Elisabeta a II-a l-a moștenit, cu siguranță, de la mama sa a fost simțul datoriei. Mama sa, Elizabeth Bowes-Lyon, a murit în 2002, la vârsta record de aproape 102 ani.

Arhitectul britanic Sir Hugh Casson a descris-o odată pe Regina Mamă ca fiind precum „un val care se sparge de o stâncă, pentru că, deși este dulce și fermecătoare, are și o notă de duritate și tenacitate, ca atunci când valurile se sparg de o stâncă”.

Elisabeta trăia după principiul „Eat to Live”

Majordomul regal Grant Harrold a dezvăluit, în trecut, câteva detalii „deloc normale” și „oarecum amuzante” despre obiceiurile alimentare ale Reginei Elisabeta a II-a. Potrivit acestuia, regina ”mânca pentru a trăi”, spre deosebire de Prințul Filip, care „trăia pentru a mânca”. El susține că, „atunci când regina era plecată, prințul Filip putea gusta din toate mâncărurile preferate”.

Prințul Filip gătea el însuși și era specializat în ”mic dejunuri, din care nu lipseau slănina, ouăle, cârnații și rinichii”. Între timp, Regina mânca la micul dejun ”o cană de cereale Kellogg’s și ceai Darjeeling”.

Era foarte disciplinată! Mânca alimente cu conținut scăzut de carbohidrați

Bryan Kozlowski, autorul cărții ”Long Live the Queen! 23 Rules for Living From Britain’s Longest-Reigning Monarch”, susține, de asemenea, că regina „nu era o gurmandă”. Când era singură, era „foarte disciplinată”: mânca doar alimente cu conținut scăzut de carbohidrați, dar îi plăcea să bea zilnic un pahar de martini. S-a oprit în 2021 din cauza problemelor de sănătate.

De asemenea, adora ciocolata neagră. Ceaiul de după-amiază îl lua întotdeauna cu „o bucată de prăjitură” sau cu o brioșă. Regina făcea „exerciții raționale”, călărind și plimbându-și zilnic câinii din rasa Corgi.