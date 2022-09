Un alt indice trimite Bulgaria în Lumea a Treia

Cifrele pentru 2021 au fost anunțate săptămâna trecută și iată ce avem aici? S-a dovedit că, în doar un an, Bulgaria a coborât de la dubiosul onorabil loc 56 la extrem de dubiosul loc 68. Acesta este cel mai mare declin din toți anii de tranziție. Până acum, scăderea în clasament a fost lină, aproximativ 6 puncte în 31 de ani, dar acum am scăzut cu 12 puncte în doar un an!

Se dovedește că în ceea ce privește dezvoltarea umană, locul Bulgariei nu este în Europa. La acest indicator, toți o bat, cu excepția Ucrainei și Macedoniei de Nord. Chiar și săraca Albanie bate Bulgaria. 33 de ani de tranziție – 33 de ani de rămânere în urmă, conform 24chasa.com

Cauza directă a acestui colaps este scăderea bruscă a speranței de viață

Cauza directă a acestui colaps este scăderea bruscă a speranței de viață – de la 75,1 ani în 2019 la 71,8 ani în 2021. În doar doi ani, bulgarul a pierdut 3,3 ani de viață. Vinovată este criza COVID. În Bulgaria s-au înregistrat cele mai ridicate niveluri de mortalitate din cauza coronavirusului în lume. În Albania, mult mai săracă, speranța de viață în 2021 a fost de 76,5 ani, cu aproape 5 ani mai mare. Dar comparația cu țările mai bogate este fatală.

Se așteaptă ca elvețienii să trăiască în medie 84 de ani, iar locuitorii din Hong Kong 85,5 ani. Dintre primele 40 de țări, aproape toate trăiesc în medie peste 80 de ani! Lecția este că bulgarul ar trebui să se lase de fumat, să bea vin spumant de casă și să facă mai mult sport. Și mai presus de toate – să se mute în vest, est, nord sau sud. Iată și comparația cu vecinii Bulgariei din fostele țări socialiste. Grecia – 80,1 ani. Cehia – 77,7 ani. Polonia – 76,6 ani. Croația – 77,6 ani. Slovacia – 74,9, Ungaria 74,5, Muntenegru – 76, România – 74,2, Serbia – 74,2.

Concluzia principală este că asistența medicală din Bulgaria s-a dovedit a fi dăunătoare pentru sănătate. A picat testul de stres privind COVID, s-a prăbușit. Vaccinurile au întârziat. Evident că un om obișnuit infectat de COVID nu poate primi ajutor real înainte de a fi internat în spital pentru moarte.

În același timp, la buget sunt alocați pentru sănătate de zeci de ori mai mulți bani decât înainte de reforma sănătății, fără a lua în calcul plățile din buzunar ale pacientului. Acestea sunt, de asemenea, cele mai mari din Europa. Iar rezultatul este tragic. Chiar și Coreea de Nord ne bate, cu o speranță de viață de 73,3 ani. Dar acest lucru este de înțeles, deoarece ei nu se îngrașă și fac neapărat gimnastică în fiecare dimineață, la ora 6.

De la alegeri în alte alegeri și nimic nu se schimbă

Tragem concluziile politice corecte? Nu. De la alegeri în alte alegeri și nimic nu se schimbă. Tot răul spre bine, vor spune unii miniștri de finanțe. Cum se vor plăti pensiile dacă bulgarii încep să trăiască la fel de mult ca elvețienii? Dar destule despre longevitate, este un subiect dureros. Indicele de dezvoltare umană este calculat cu încă 2 componente – ani de școală și Venit Național Brut (VNB) pe cap de locuitor. Ambele sunt supuse unei interpretări creative libere. VNB nu este același cu PIB (Produsul Intern Brut).

Citez explicația Institutului Național de Statistică: „Venitul Național Brut se poate calcula și prin scăderea din valoarea PIB a venitului primar plătit de unitățile rezidente către unitățile nerezidente, plus venitul primar supus încasării de către unitățile rezidente din „Restul lumii”.

Cu alte cuvinte, rămâne ceea ce a fost creat de companiile bulgare. N-ar strica să știm asta. Dar nu avem cum, din moment ce nimeni nu poate spune care companii bulgare sunt de fapt străine și care companii străine nu sunt de fapt bulgare – toate înregistrările trec prin firme offshore, pentru a ascunde taxele. De exemplu, este Lukoil o companie rusă? Pur legal, nu are nimic de-a face cu Rusia, cu excepția petrolului. Și intermediarii prin care Kiril Petkov a cumpărat gaz de la Gazprom?

Din punct de vedere legal, ei nu știu o vorbă în rusă, dar de fapt aparțin oamenilor din jurul lui Putin, fără de care nu poți fi intermediar al Gazprom. Deci, VNB-ul Bulgariei pentru 2020, conform statisticii naționale, este de 117.669 milioane de leva, sau aproximativ 17.000 de leva per persoană din populație. Dar în Indicele Dezvoltării Umane al Națiunilor Unite se dau aproximativ 23.000 de dolari. Cum devin 17.000 de leva 23.000 de dolari? Se aplică așa-numita „Paritate a Puterii de Cumpărare”(PPC). Din acest indice compensator rezultă că în Bulgaria leva cumpără de 2-3 ori mai mult decât în tot restul lumii.

Mă îndoiesc puternic, deoarece am citit îndoielile unora dintre cei mai serioși economiști ai lumii. Pur și simplu nu există nicio modalitate ca calculul „puterii de cumpărare” să poată fi ținut afara politicului, iar la noi se poate falsifica și Biblia, ca să nu mai vorbim de software-ul unor mașini. Avantajul utilizării PPC este că țările mai sărace arată mai puțin sărace, iar țările bogate par mai puțin bogate. Astfel, sentimentul de inegalitate este suportabil, ceea ce face ca șocurile globalizării să fie puțin mai suportabile.

Toți indicii globali de acest tip au multe neajunsuri

Toți indicii globali de acest tip au multe neajunsuri. Mai exact, din asta lipsește poate cel mai important component – gradul de inegalitate. De-a lungul anilor, au încercat să-i atașeze tot felul de trucuri la modă – dioxid de carbon, genderocrație, dar nu și asta. De fapt, inegalitatea este în corelație directă cu majoritatea fenomenelor sociale negative, cum ar fi violența domestică, criminalitatea, divorțurile și speranța de viață scăzută. Și în cazul nostru – dacă trecerea de la comunism la capitalism a fost un succes sau un dezastru.

După cum știm, Bulgaria este țara cu cea mai mare inegalitate din Europa. Este normal să fim în Lumea a Treia privind indicele de dezvoltare umană. Dar să-l comparăm cu așa-numitul „indice al fericirii”. Privitor la acesta, Bulgaria se află pe tragicul loc 85, la egalitate cu lumea a patra și a cincia. Ne smulgem părul toată ziua de durere, în timp ce România vecină este fericită pe locul 28, Grecia este pe locul 58, Serbia este pe 43. Toate sunt mult mai egalitare și mai fericite. Și Cehia, cea mai egalitară țară post-socialistă, este de-a dreptul în petreceri cu numărul 18 în clasament!

Indiferent de indicele la care ne uităm, concluzia este aceeași – pe 10 noiembrie am luat o curbă greșită. Este timpul să schimbăm radical direcția, să îndreptăm politica economică spre modelele Cehiei, Poloniei și Ungariei.