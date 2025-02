România traversează o perioadă complexă în ceea ce privește poziționarea sa pe scena internațională. Tensiunile interne și incertitudinile legate de viitoarele alegeri prezidențiale afectează modul în care partenerii externi percep stabilitatea țării noastre.

Eurodeputatul Victor Negrescu atrage atenția asupra necesității unei reforme în politica externă și europeană, semnalând că lipsa unei direcții clare a vulnerabilizat reputația României.

Victor Negrescu subliniază că România se confruntă cu o problemă de imagine la nivel internațional, fiind percepută ca un partener instabil din cauza disputelor interne și a lipsei unei strategii bine definite.

„Nu ni s-a închis ușa în față (la reuniunea de la Paris – n.r.), însă da, România are astăzi o problemă de reputație și aceste alegeri prezidențiale și modul în care partenerii noștri externi văd tensiunile din România fac ca țara noastră să nu fie percepută ca fiind un partener stabil. Totodată, cred că avem probleme reale, în ceea ce înseamnă acțiunea noastră externă și nu este doar de acum, de mult timp, din păcate, am lăsat lucrurile la voia întâmplării. De aia ne trebuie o nouă strategie de politică externă și politică europeană”, spune la B1 TV Victor Negrescu.

Această situație este rezultatul unei politici externe gestionate superficial de-a lungul timpului, fără o viziune pe termen lung.

Negrescu avertizează asupra pericolului pe care îl reprezintă discursurile extremiste în spațiul public, mai ales atunci când acestea promovează informații eronate despre politica externă a României.

Un exemplu elocvent este afirmația potrivit căreia Marea Britanie s-ar fi numărat printre statele fondatoare ale Uniunii Europene, idee complet falsă. Astfel de declarații alimentează confuzia și afectează credibilitatea României pe plan extern.

În acest context, Victor Negrescu propune elaborarea unei noi strategii de politică externă, care să pună accent pe identitatea pro-europeană și angajamentul ferm față de valorile euroatlantice. El susține că o abordare mai coerentă și mai incisivă ar putea reda încrederea partenerilor internaționali în România și ar întări poziția țării în cadrul Uniunii Europene și al NATO.

„Am remarcat, de exemplu, ieri cum domnul Georgescu spunea de faptul că Marea Britanie a făcut parte din primele 5 state care au creat Uniunea europeană, ori Marea Britanie a intrat mult mai târziu în UE și nu are nici legătură Brexitul cu ce se întâmplă acum în România. Aceste lucruri se datorează faptului că poate nu am avut oamenii potriviți care au gestionat aceste aspecte și nu am avut curajul necesar.

Astăzi trebuie să luptăm pentru această identitate pro-europeană, euroatlantică a României cu acțiuni ferme. (…) E important să fim foarte activi în această privință, cu o nouă abordare mult mai coerentă, mult mai incisivă, o reformare a acțiunii noastre externe, cred că este necesară dacă tot vorbim acum de reforme și așa mai departe.

În sensul acesta, mă aștept să avem aceste lucruri prezentate într-o manieră elaborată de președintele interimar, dar ce e important pentru noi este să acționăm pentru că se așteaptă din partea noastră să apărăm interesele României și trebuie să le spunem că le apărăm aceste interese, adică într-o manieră coerentă.

Interesele României, stabilitatea României depind de modul în care țara noastră va activa în continuare în Uniunea Europeană și NATO. Ori ieșirea noastră din aceste două structuri reprezintă costuri uriașe nu doar pentru noi ca țară, dar și pentru români într-o manieră directă”, încheie Negrescu.