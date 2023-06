Mai precis, Tavi Clonda a vorbit într-un podcast despre momentul în care partenera lui s-a confruntat cu episoade de durere în timp ce era însărcinată.

Cântărețul a spus că simțea cum îi prelua din stările de anxietate și a făcut un atac de panică chiar în miez de noapte.

Tavi Clonda a făcut un atac de panică chiar în miez de noapte

„Țin minte și acum, nu prea am povestit-o, odată se plimba singură, eu mă culcam tot târziu, dar nu mai puteam să țin ochii și a venit odată lângă mine în pat și eu nu știam ce înseamnă atacuri de panică, anxietatea, auzisem, dar nu știam.

Țin minte când am luat-o în brațe așa să o liniștesc și inclusiv sarcina, am simțit că a trecut ceva, mamă ce m-am panicat. Tremuram așa un pic, dar nu grav și de atunci am început să am și eu anumite stări.”, a declarat Tavi Clonda într-un podcast.

Amintim că Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt împreună din 2015, de când Gabriela Cristea prezenta emisiunea „Te vreau lângă mine”, de pe Kanal D. De atunci, ei sunt căsătoriți civil, iar în 2019 au mers în fața altarului.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au petrecut o vacanță de lux în compania fetițelor lor

În altă ordine de idei, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ales să petreacă o vacanță de lux în compania fetițelor lor, iar destinația aleasă de cuplu pentru această vacanță specială a fost Obzor, în Bulgaria. Alegerea se pare că nu a fost una întâmplătoare și a fost făcută cu precădere pentru a oferi fetițelor o experiență memorabilă și plină de amintiri frumoase. În plus, alături de ei a fost în vacanță și soacra Gabrielei Cristea.

Pentru destinația aleasă, cuplul a fost nevoit să scoată din buzunar suma de 2.600 de euro, pentru cinci persoane, trei adulți și doi copii, pentru cinci nopți de cazare. Locația l-a impresionat pe Tavi Clonda, care a plănuit să meargă și în Grecia în luna iulie.

„La prețuri sunt mai bine decât în Turcia. (…) Asta a fost pentru copii și, de altfel, am și căutat, am vrut să mergem pentru copii. O să mergem și în Grecia în iulie, dar mergem așa, vrem să luăm plajele la rând. (…) Cinci zile, vreo 2.600 de euro (n.r. atât au plătit). Am fost trei adulți, că am fost și cu soacra mea”, a mărturisit Gabriela Cristea, la Xtra Night Show.