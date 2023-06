Gabriela Cristea pare adepta zicalei „Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi”. Ultima sa acțiune întreprinsă vine să confirme exact acest lucru. Vedeta de televiziune nu a stat foarte mult pe gânduri și a început să se ocupe de „zestrea” fetelor sale.

Ea a cumpărat, împreună cu soțul ei, Tavi Clonda, un apartament. Locuința a fost achiziționată pentru momentul în care cele două fetițe vor fi mari. Acum, nu este cazul, mai ales pentru că Iris și Victoria au o locuință de vis. Ele stau într-o vilă de lux din Corbeanca, construită în anul 2017. Toată familia se bucură de o piscină și o curte extrem de spațioasă. Acum șase ani, au investit în vila de lux aproximativ 200.000 de euro.

Le-ar plăcea să locuiască într-o casă mai mică

Tavi Clonda a susținut, însă, recent că, într-adevăr, le-ar plăcea să locuiască într-o casă mai mică. Așa s-a aflat că el și Gabriela Cristea mai au un apartament în București. Acesta este situat în centrul Capitalei. Tavi Clonda a dezvăluit că apartamentul a fost luat pentru momentul în care Iris și Victoria vor deveni adulte și nu vor mai locui alături de părinții lor.

„Avem unul în Dorobanți, îl păstrăm pe acela. (n.r. apartament) Nu mai strângem, ne mai luăm și noi lucruri, mai mergem și noi în vacanță. Exact, este în centrul Capitalei, este OK. (n.r. fetele au deja apartamentul lor)’, a spus Tavi Clonda, citat de ego.ro.

Fetițele au avut camere de prințese de când s-au născut

În cadrul aceluiași interviu, el a mai spus că fiicele sale au avut, încă de când s-au născut, camere de prințese.

„Camere de prințese au avut de când s-au născut. Victoria a avut cu steluțe. Cu o semilună, cu soare, dar și cu un pat de prințesă. Acum, de când este mare, s-a desfăcut patul mic și acum este mare. La fel și la Iris, dar ea are o pictură frumoasă, cu iriși, dar și un pat de prințese. Acum dorm împreună, dar da, au avut camere de prințese”, a spus acesta.

Și-ar dori să vândă vila luxoasă din Corbeanca

În urmă cu ceva vreme, Gabriela Cristea anunța că și-ar dori să vândă vila luxoasă din Corbeanca. Tavi Clonda ne-a explicat că nu refuză ideea de a vinde casa.

“A fost un gând, nu zicem nu. Dacă se dă un milion, am venit, am dat cu tot ce este în ea. Nu chiar cu tot, glumesc! A fost un gând, ne este greu. Suntem prinși în destul de multe proiecte și ar fi și acesta un proiect, vânzarea. Ar mai fi de făcut niște lucruri. Într-adevăr, ar fi mai OK pentru că următoarea am face-o puțin mai mică. Dar, momentăn, stagnăm, ne bucurăm de piscină. Abia am dat drumul la piscină! Puțin mai mică, dar nu cu mult, să nu exagerăm. (n.r. casa)”, a punctat artistul.