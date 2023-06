Vacanță pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ales să petreacă o vacanță de lux în compania fetițelor lor, iar destinația aleasă de cuplu pentru această vacanță specială a fost Obzor, în Bulgaria. Alegerea se pare că nu a fost una întâmplătoare și a fost făcută cu precădere pentru a oferi fetițelor o experiență memorabilă și plină de amintiri frumoase. În plus, alături de ei a fost în vacanță și soacra Gabrielei Cristea.

Pentru destinația aleasă, cuplul a fost nevoit să scoată din buzunar suma de 2.600 de euro, pentru cinci persoane, trei adulți și doi copii, pentru cinci nopți de cazare. Locația l-a impresionat pe Tavi Clonda, care a plănuit să meargă și în Grecia în luna iulie.

„La prețuri sunt mai bine decât în Turcia. (…) Asta a fost pentru copii și, de altfel, am și căutat, am vrut să mergem pentru copii. O să mergem și în Grecia în iulie, dar mergem așa, vrem să luăm plajele la rând. (…) Cinci zile, vreo 2.600 de euro (n.r. atât au plătit). Am fost trei adulți, că am fost și cu soacra mea”, a mărturisit Gabriela Cristea, la Xtra Night Show.

Vacanța lor în Bulgaria a fost una de scurtă durată, dar copiii s-au bucurat de experiență, mai ales că au avut acces la piscine pentru copii și zone de joacă.

„Am stat doar patru zile, deci nu a fost chiar o vacanță. (…) Erau niște vile cu piscină proprie cum ar veni. Dar și în rest, erau multe locuri frumoase și camere frumoase (…) Piscine pentru copii, cu loc de joacă, încălzite”, a spus Tavi Clonda.

Au cumpărat un apartament fetelor

De asemenea, Gabriela Cristea a început să se ocupe și de „zestrea” fetelor sale. Ea a cumpărat, împreună cu soțul ei, Tavi Clonda, un apartament. Locuința a fost achiziționată pentru momentul în care cele două fetițe vor fi mari.

Acum, nu este cazul, mai ales pentru că Iris și Victoria au o locuință de vis. Ele stau într-o vilă de lux din Corbeanca, construită în anul 2017. Toată familia se bucură de o piscină și o curte extrem de spațioasă. Acum șase ani, au investit în vila de lux aproximativ 200.000 de euro.