După ce a decis să facă scufundări, Cătălin Botezatu s-a îndepărtat de grup și nu și-a dat seama că un rechin îi dădea târcoale. Din fericire, renumitul creator de modă și-a dat seama de situația în care se află și a reușit să se salveze în ultima secundă.

Cătălin Botezatu risca să fie atacat de un rechin

De asemenea, Cătălin Botezatu a recunoscut că s-a panicat atunci când a văzut coada rechinului în apă.

„Cea mai nebună vacanță a fost una de trei luni, când am făcut un periplu prin toată America de Sud (…) am aterizat în Bora Bora o lună și prin zona Galapagos era să mă mănânce puțin un rechin. E o poveste lungă.

Eram pe un yacht, am coborât să mă joc cu focile și am vrut să fac diving, deși cel care era cu noi mi-a spus să nu mă îndepărtez de ambarcațiune. Eu m-am dus în larg și acolo am simțit că ceva mă împunge pe la spate. Inițial am crezut că e o focă.

M-am uitat spre yacht, am văzut că-mi făceau toți semne, le-am făcut și eu semn. La un moment dat, când m-am întors, am văzut coada rechinului și m-am panicat. Am venit repede către yacht și am scăpat”, a declarat Cătălin Botezatu la Antena Stars.

Cătălin Botezatu a spus că preferă să fie o persoană liberă

În altă ordine de idei, Cătălin Botezatu a vorbit recent despre căsătorie și motivul care a stat în spatele deciziei de a nu-și uni destinul cu o femeie în biserică. În vârstă de 56 de ani, creatorul de modă nu a fost căsătorit niciodată și nici nu plănuiește să facă acest lucru pe viitor.

El a mărturisit care este, de fapt, motivul pentru care nu dorește să se căsătorească. Cătălin Botezatu fuge de femeile geloase și posesive. Din acest motiv preferă să fie o persoană liberă.

„Niciodată! Nu sunt adeptul căsniciei. Am nevoie să mă sune și să îmi cloneze telefonul, să vadă unde sunt? Nu!”, a declarat Cătălin Botezatu.

El a preferat să se dedice vieții profesionale, lăsând deoparte viața personală.