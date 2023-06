Un rus a fost ucis de un rechin în Egipt

Un tânăr rus și-a pierdut viața într-un mod tragic. La doar 23 de ani, acesta a fost ucis de un rechin în Egipt. Tragedia a avut loc în staţiunea Hurghada, apreciată de turiștii români.

Zeci de oameni se aflau în apă în momentul în care s-a produs tragedia, inclusiv iubita tânărului respectiv. care, din fericire, a ieșit la timp din apă. Tânărul a fost tras pe fundul apei de rechin sub privire îngrozite ale turiştilor.

Potrivit Antenei 3 CNN, autorităţile egiptene au informat că rechinul a fost capturat şi dus într-un laborator unde va fi examinat pentru a stabili posibilele cauze ale atacului. Zona respectivă va fi închisă până duminică, 11 iunie 2023.

O româncă a avut aceeași soartă. Părinții ei au aflat că a fost ucisă de un rechin de la televizor

Cu un an în urmă, Roxana Donisan și-a pierdut viața în aceeași stațiune din Egipt. Părinții ei au zis că era pasionată de scufundări și se antrenase cu un instructor. Cei doi au aflat de la televizor că fiica lor a fost atacată de un rechin.

„Azi trebuia să se întoarcă şi ieri, duminică, a fost să facă ultimul înot. Am văzut la televizor şi mi-a sărit inima din loc. Era foarte grijulie, ştia că stăm cu grijă, ne suna. Era o persoană credincioasă și mergea la biserică duminică de duminică”, a povestit atunci mama Roxanei Donisan, relatează România TV.

„Acum momentul fatidic, nu am nicio informație, cum a fost, cum a decurs. Am aflat de la știri că o româncă a murit mâncată de rechin, apoi, după două ore, că are 40 de ani. A venit apoi poliția să ne ia date personale, probabil și să mă înștiințeze că va lua legătura consulul din Egipt. Era vorba de fata noastră. Certificarea a fost în momentul când consulul a luat legătura și a confirmat că este fata noastră și că este la spital, dar nu mai e în viață.

Să pic de pe scaun, stăteam la masă și vorbeam la telefon. Soția a avut o presimțire rea de cum a văzut informația pe TV, lucru care s-a confirmat. Fiind duminică și personalul fiind liber, la societatea de turism, la urgențe a răspuns, mi-a confirmat și domnișoara aia. Discuțiile au durat până la 22.00, după care nu am putut dormi toată noaptea”, a zis tatăl ei.