Gabriela Cristea a avut o dimineață plină de emoții, deoarece fiica sa cea mare, Victoria, a terminat grădinița, urmând ca din toamnă să înceapă școala. Aceasta a mers la festivitate împreună cu soțul său, Tavi Clonda și cu fiica lor cea mică, Iris. Prezentatoarea TV a plâns pe tot parcursul festivității.

Fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda a terminat grădinița

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au devenit părinți pentru prima oară acum 6 ani. Acum, prima lor fiică, Victoria, a terminat o etapă a vieții sale și se pregătește să înceapă clasa 0. Prezentatoarea TV a mărturisit pe rețelele de socializare că de dimineață, a plâns puțin, când și-a dat seama cât de repede a trecut timpul și a postat câteva poze de la grădiniță.

„Ne-am început dimineața cu lacrimile înnodate în bărbă…e prima dată când realizăm că Victoria merge din toamna la școală. Mulțumim doamnelor educatoare pentru grija și iubirea voastră. Gataaaaa…e vacanțăăăă!”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea vor să-și vândă casa

Tavi Clonda a spus că el și soția sa doresc să-și vândă casa. Imobilul are 330 de metri pătrați, mai multe camere și un total de 8 băi, așa cum a fost dorința artistului. Pentru el, această casă are o mare valoare sentimentală pentru că a muncit mult la ea, dar mai ales pentru că ambele sale fiice s-au născut și au crescut acolo.Casa costă un milion de euro, însă este dispus să o vândă și cu 900.000 de euro, dacă se va găsi cumpărătorul.

„Mie îmi e greu, aici era și problema, de fapt. Emoțional, mie îmi e greu să mă despart de lucrurile la care am muncit atât și, practic, ambele fetițe s-au născut aici”, a declarat el la Xtra Night Show.

În luna aprilie, cântărețul a spus că el și Gabriela Cristea au fost designerii proiectului.

„Da, eu cu Gabriela am fost designeri. Noi doi am făcut şi designul de exterior, nu doar de interior. În afară de scări pe care nu ne-am priceput să le proiectăm, în rest am proiectat tot. Unde vrem casa, cum o vrem, bine-înţeles cu ajutorul unui arhitect care ne-a mai sfătuit ici, colo. Dar Gabriela se pricepe foarte bine… Și eu sunt priceput în domeniu, ne-am înţeles foarte bine şi am făcut cum am vrut noi”, a explicat artistul.