Tavi Clonda și Gabriela Cristea au muncit timp de 4 ani la construcția și amanajarea casei de care sunt în prezent foarte mândri. Cu toate acestea, Tavi Clonda a mărturisit că nu exclude posibilitatea de a o vinde, mai ales pentru o sumă mare de bani.

Cât valorează casa Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda?

Potrivit artistului, casa în care locuiește cu Gabriela Cristea valorează peste un milion de euro.

„Eram la masă cu nişte prieteni, nişte vecini care lucrează în domeniul construcțiilor. Ei ştiu care sunt preţurile şi la terenuri şi la case. Ne-au spus că au crescut foarte mult preţurile în zonă şi i-am întrebat cam cât ar valora casa noastră. Atunci ne-a bătut gândul prima dată.

A fost o discuţie în care s-au aprins nişte beculeţe, dar până la a o pune în practică e drum destul lung, nu e atât de uşor. Gabriela a avut prima ideea. Eu sunt mai sentimentalist aşa şi am spus nu la început, dar acum nu zic nici da, nici nu. Dar prima dată am zis clar nu, pentru că este casa mea şi am muncit mult la ea.

Calculul e foarte simplu. Calculezi cât este metrul pătrat, câţi metri utili am eu.

Și am vreo 700 metri, mai pui ce mai e de pus pe acolo şi ajungi lejer pe la un milion de euro. Eu am spus că dacă mi-ar da cineva banii pe loc, i-aş da-o cu 900.000 euro, dar casa valorează clar peste un milion de euro.” a mărturisit soțul Gabrielei Cristea.

Motivul pentru care Tavi Clonda ar vinde casa

Tavi Clonda a mai spus și care ar fi motivul pentru care ar alege să vândă casa. Artistul spune că ar cumpăra o altă casă mai mică, iar banii rămași i-ar investi în proiectele lor.

„Scopul este să nu faci casa de aceeaşi bani cu care o vinzi.

Tocmai de-aia aş face casa mai mică, să ne rămână nişte bani, ca să putem face ceva cu ei, un business. Acesta ar fi scopul, alt scop nu avem, pentru că mie îmi place casa mea. Nici nu ne-am plictisit, ne place şi zona, dacă am face altă casă ar fi tot în aceeaşi zonă, chiar aici unde stăm noi acum, nu foarte departe de DN1.

Gabriela a început deja încă două proiecte, rochiţele şi studioul foto. Probabil am face şi altceva cu banii sau am investi în acestea. În plus, şi eu am de investit în muzică, am avea ce să facem cu banii, în ce să-i investim.”, a mai spus Tavi Clonda.

În ce au investit cei mai mulți bani?

Soțul Gabrielei Cristea a mai spus și care este partea din casă în care au investit cei mai mulți bani.

„În piscină am investit cel mai mult cred, în geamuri, termopanele alea costă o grămadă acum. Dar noi nu ne prea ne pricepem la calcule, noi nu suntem contabili, suntem doi artişti, eu şi Gabriela.

La un moment dat am mai făcut noi nişte calcule şi, când am văzut la ce sume s-a ajuns, am renunţat. Într-adevăr pe vremea aia când am făcut noi casa, prin 2017 ne-am mutat, erau alte preţuri. Între timp s-au scumpit toate. Dacă ar fi să facem altă casă am face cu preţurile astea mari, care sunt acum.”, a declarat Tavi Clonda, potrivit fanatik.ro