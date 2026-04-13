Pentru Irinel Columbeanu, Paștele din acest an are o încărcătură emoțională puternică, marcată de dorul de familie și de amintirea anilor în care trăia în prosperitate. El a vorbit despre viața din căminul din Ghermănești, unde conviețuiește cu alți seniori și s-a adaptat unei existențe mult mai liniștite.

Chiar și în aceste condiții, legătura cu familia rămâne esențială pentru fostul om de afaceri. Acesta a menționat relația cu fiica sa, Irina Columbeanu, care îl mai sprijină din când în când, inclusiv cu plata unor cheltuieli precum cele ale căminului și utilitățile. Dorul de cei dragi devine mai intens în perioadele de sărbătoare, când nevoia de apropiere este mai puternică.

„Mi-a mai trimis, da. Mă ajută cu ceea ce trebuie să plătesc la cămin, cu utilitățile”, a spus Irinel Columbeanu într-un interviu acordat pentru Cancan.

În același timp, Monica Gabor a fost invitată de fostul său soț la un eveniment special. Irinel Columbeanu a declarat că i-a invitat atât pe Monica Gabor, cât și pe partenerul acesteia, Mr. Pink, la aniversarea sa din 27 mai, care ar urma să aibă loc la Casa Doina. Acesta a precizat că încă nu a primit un răspuns din partea lor.

Fostul milionar a povestit că a discutat și cu Mr. Pink despre fiica sa, Irina, conversația având loc în limba engleză. În cadrul discuției, Mr. Pink l-a sfătuit să o lase pe Irina să trăiască alături de el și de familia sa. De asemenea, Irinel Columbeanu a subliniat că a rămas în relații de prietenie cu Monica Gabor și că discuțiile dintre ei au vizat în special situația fiicei lor.

„Am vorbit cu Monica, am rămas în relații de prietenie. Am vorbit lucruri care țin de Irina. I-am invitat și pe ea, și pe Mr Pink de ziua mea, pe 27 mai, să petrecem la Casa Doina. Încă nu mi-au oferit răspuns. (…) Am vorbit cu Mr Pink, în engleză. M-a sfătuit să o las pe Irina să o las să trăiască cu el și cu cei de acolo”, a mărturisit Columbeanu.

Situația lui Irinel Columbeanu reflectă o schimbare radicală față de perioada în care era cunoscut pentru stilul său de viață luxos. Fostul om de afaceri locuiește în prezent într-un azil din Ghermănești, unde duce o viață simplă și discretă, departe de opulența care i-a definit trecutul la Izvorani.

Adaptarea la acest nou stil de viață nu a fost ușoară, însă Columbeanu pare să fi acceptat realitatea actuală. Zilele sale sunt marcate de rutină și liniște, într-un mediu în care conviețuiește cu alți seniori. În ciuda acestor schimbări, legătura cu familia rămâne un aspect esențial pentru el.

