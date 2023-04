Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a vorbit, marţi, despre aderarea Finlandei la NATO. El a afirmat că acest eveniment este unul istoric.

„Astăzi, pentru prima dată în istorie, am ridicat steagul Finlandei la sediul NATO. Alegerea Finlandei de a se alătura Alianței a fost primită cu deschidere și entuziasm de toate statele membre și astăzi, împreună, le urăm bun-venit!

Aderarea înseamnă că Finlanda este mai sigură, întregul Flanc Nordic este mai sigur, întreaga Alianță este mai sigură. Este un moment istoric, un moment al bucuriei pentru noi toți, inclusiv pentru prietenii finlandezi, chiar dacă an de an sunt desemnați cel mai fericit popor din lume.

Astăzi, 31 de steaguri flutură mândre la sediul NATO, iar în curând vor fi 32. Tervetuloa Suomi!”, a scris Mircea Geoană pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat marţi la ceremonia oficială de marcare a aderării Republicii Finlanda la Alianţa Nord-Atlantică, prin arborarea steagului Finlandei alături de celelalte drapele aliate de la sediul NATO din Bruxelles.

„Urez bun venit Republicii Finlanda în cadrul celei mai puternice Alianţe politico-militare din istorie! România, ca susţinător ferm al politicii NATO a Uşilor Deschise, a fost un promotor ferm al aderării Finlandei la NATO. Am susţinut personal, prin demersuri politico-diplomatice active pe lângă Aliaţi şi în contact cu secretarul general al NATO, acest proces.

Finlanda este mai puternică şi mai sigură în NATO, iar NATO este mai sigură şi mai puternică cu Finlanda alături, ca aliat. Consolidarea Alianţei noastre este cu atât mai relevantă în această perioadă în care Europa şi spaţiul euroatlantic se confruntă cu cea mai gravă criză de securitate de după al Doilea Război Mondial.

România, ca Aliat aflat în sudul Flancului Estic, la Marea Neagră, beneficiază de cele mai puternice garanţii de securitate din istoria sa, ceea ce arată clar avantajele apartenenţei la familia euroatlantică de valori”, a declarat Bogdan Aurescu, potrivit MAE.

De asemenea, Bogdan Aurescu a salutat angajamentul finlandez de asumare a responsabilităţilor pentru securitatea colectivă.

„Mă bucur că, împreună cu aliaţii noştri finlandezi, vom colabora în mod activ pentru consolidarea, în continuare, în mod unitar şi coerent, a posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, de la Nord la Sud, de la Marea Baltică la Marea Neagră, pentru a asigura o viziune integrată pentru Apărarea Înaintată, în concordanţă cu abordările la nivelul Formatului Bucureşti 9, cât şi cele din cadrul Alianţei.

În perioada imediat următoare, România va continua să se implice activ în sprijinul aderării Suediei la NATO şi sper ca la Summitul NATO de la Vilnius să putem să ridicăm şi drapelul Suediei alături de cele 31 ale statelor aliate. Mă bucur că Suedia va participa şi în cadrul reuniunii care începe astăzi la toate sesiunile noastre de lucru, în calitate de invitat.

De altfel, reuniunea miniştrilor de externe NATO pe care am găzduit-o la Bucureşti în noiembrie 2022 a marcat, pe lângă alte premiere, şi prima participare ca invitaţi la o reuniune aliată ministerială a colegilor mei din Finlanda şi Suedia.

Transmit şi cu această ocazie şi în cadrul simbolic oferit de aniversarea astăzi a 74 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, partenerilor noştri, atât celor globali, precum şi celor mai vulnerabili – precum Ucraina şi statelor care sunt, după aceasta, cele mai afectate de presiunile Rusiei – cum este Republica Moldova, un mesaj fără echivoc cu privire la unitatea şi angajamentul puternic al NATO şi al fiecăruia dintre Aliaţi de a promova şi apăra valorile euroatlantice şi parteneriatul transatlantic, pentru cooperarea în combaterea ameninţărilor comune şi continuarea sprijinului nostru pentru consolidarea rezilienţei aliate şi a partenerilor noştri în faţa acestor ameninţări. La mulţi ani, NATO!.”, a mai spus ministrul român de Externe.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat că Finlanda se alătură „liniei de front în apărarea securităţii noastre comune şi a valorilor democratice”.

„Finlanda se alătură liniei de front în apărarea securităţii noastre comune şi a valorilor democratice. Împărtăşim respectul pentru libertate şi hotărârea de a proteja sistemul internaţional bazat pe reguli. Alianţa noastră este acum mai puternică şi mai rezistentă. Bun venit Finlanda!”, a scris Marcel Ciolacu, marţi pe Twitter.

Finland 🇫🇮 joins the frontline in the defense of our common security and democratic values. We share the respect for freedom and the determination to protect the international rule-based system. Our alliance is now stronger and more resilient. Welcome Finland! #WeAreNATO pic.twitter.com/g931J445G1

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) April 4, 2023