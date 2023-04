Corina Crețu, europarlamentar al Pro România, a făcut o serie de declarații referitoare la licitaţiile pentru spitalele regionale. Aceasta nu înțelege ce a durat atât de mult să se decidă constructorii pentru spitale de la Iaşi, Cluj şi Craiova.

Corina Crețu: Studiile de fezabilitate sunt făcute, dar nu s-a săpat o groapă

Aceasta a atras atenţia că 1,2 miliarde de euro sunt alocaţi pentru aceste spitale dar nu s-a săpat o groapă.

”Eu mă întreb de ce din 2018 nu se fac licitaţiile, să se stabilească constructorii pentru spitalul de la Iaşi, de la Cluj şi de la Craiova. De ce nu se fac licitaţiile de atâta timp? 1,2 miliarde de euro sunt alocaţi pentru aceste spitale, toate aprobările sunt luate, studiile de fezabilitate sunt făcute, dar nu s-a săpat o groapă. Acum, sincer, să vină expertul de la Bruxelles să sape?”, a spus europarlamentarul, afirmând că trebuie stabilit constructorul.

Corina Crețu a arătat că 2027, pentru un spital de 1.000 de paturi nu este un orizont foarte îndepărtat. ”Ca să nu mai spun că contractele sunt din 2005, în nicio ţară nu durează 8 ani de la semnarea contractului la stabilirea licitaţiilor”, a afirmat aceasta.

După ce i s-a pus întrebarea dacă ministrul Alexandru Rafila ar trebui să accelereze acest proces, ea a răspuns: ”Eu dacă aş fi fost în locul dânsului, aş fi renunţat ca Ministerul Sănătăţii să fie beneficiar, aş fi dat la Compania Naţională de Investiţii”.

Corina Creţu a mai spus că de la început, Guvernul a solicitat ca beneficiarul să fie Ministerul Sănătăţii şi nu s-a schimbat acest lucru. ”A fost o solicitare de la Consiliile Judeţene, pe timpul când eram comisar european, să le preia autorităţile locale. Comisia Europeană nu a avut nimic împotrivă dar între timp s-a schimbat guvernarea şi nu au mai vrut să le preia”, a afirmat Corina Creţu.

Bilanț negru pe șoselele din România: Avem 10 morţi la un milion de locuitori, media este de 5,1 în Europa

”Mie mi se pare că România nu are un proiect de ţară. A fost forţată prin acest PNRR, pentru că practic acest PNRR acoperă totul, de la mediu, 37%, 20% trebuie cheltuiţi pe digital dar tot prin PNRR, România s-a angajat să modernizeze infrastructura de transport care este la pâmânt.

Nu este o chestiune nouă, nu este o chestiune la adresa unui ministru (..) Eu zic asta din 2017, când am descoperit ce se întâmplă în România, avem 10 morţi la un milion de locuitori, media este de 5,1 în Europa”, a afirmat Corina Creţu.

Corina Crețu a precizat că a solicitat proiecte mari şi a semnat foarte puţine astfel de proiecte cât a fost comisar european, 5 ani de zile, pentru că ea putea semna doar proiecte peste 50 de milioane.

”Am semnat Lugoj-Deva, am semnat centura Bucureştiului, am semnat Eroilor -Drumul Taberei-Moghioroş, pe care l-a inaugurat domnul preşedinte cu domnul Bode care era ministru de 3 zile. (…)

Atunci am şi plâns, că am crescut în Drumul Taberei şi am avut zeci de şedinţe cu unitatea pe România, că mă tot întrebau de ce este aşa scump, de ce toate proiectele în România sunt foarte scumpe. Când s-a inaugurat, m-am uitat la TV, nimeni care a avut vreo legătură cu proiectul din Drumul Taberei”, a afirmat ea.

Europarlamentarul crede că ar fi un miracol realizarea acestor autostrăzi, însă nu este nici imposibil, dacă există mobilizare

”În PNRR, România s-a angajat să facă 450 de km de autostradă. Cred că ar fi un miracol, dar nici nu cred că este imposibil, dacă s-ar mobiliza. România are 900 de km la ora asta, de autostradă, din care aproape 200 sunt moştenire comunistă.

Dacă anul trecut am inaugurat doar 12 kilometri, până în 2026 ne-am angajat să facem încă 450 de km”, a mai spus Corina Creţu.