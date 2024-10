Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent la evenimentul de lansare a construcției unui nou corp de spital de psihiatrie pentru copii, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Proiectul este rezultatul colaborării dintre Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Fundația Filantropică Metropolis, reprezentată de Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc a declarat că l-a invitat la eveniment pe „omul Marcel Ciolacu”, nu pe politician, amintind cum premierul l-a ajutat să schimbe o lege importantă pentru ONG-uri.

El a subliniat că această schimbare legislativă, unică în Europa, le permite fundațiilor să contribuie la infrastructura medicală.

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat importanța sprijinirii unor astfel de inițiative, declarând că „e normal să încurajez”, referindu-se la proiectul noului corp de spital, deoarece copiii tratați acolo se află într-un spital vechi de 100 de ani. Premierul a evidențiat și necesitatea colaborării între stat și privat.

„Prin acest parteneriat în de fapt, între statul român, între public și privat, pentru prima oară se vede că construiește. Până acum este o luptă, parcă ar fi de gladiatori, între stat și privat. Cred că acest lucru trebuie să înceteze și să intrăm într-o logică de construcții, chiar dacă între timp facem, am pornit trei spitale regionale, am pornit peste 20 de proiecte prin PNRR, de spitale în echilibrat, în toată țara. Mai avem foarte mult de construit și mă bucură mult acest parteneriat și de obicei e singurul lucru pe care îl accept ca și laudă. În seara asta, sunt receptiv astfel de inițiative. Repet, excepțiile fiscale trebuie să vină pentru proiect”, a spus Ciolacu.

Ciolacu a menționat că „ne-am săturat de scuze” precum schimbarea caietului de sarcini și a subliniat că toate proiectele de sănătate trebuie finalizate până în 2026.

Marcel Ciolacu a subliniat că România a început, în sfârșit, să construiască trei spitale regionale și peste 20 de spitale prin PNRR, menționând că statul român investește lunar peste 1,2 miliarde de euro în sănătate.

„Chiar dacă astăzi reprezint Statul Român, este o rușine pentru Statul Român, care stat pompează lunar în sănătate peste 1,2 miliarde de euro. După 30 de ani, am început în sfârșit să construim 3 spitale regionale promise în toți acești 30 de ani și mai mult de 20 de spitale în țară prin PNRR. La fiecare proiect am insistat să fie bani atât din bugetul de stat, dar mai ales să fie bani din PNRR. Pentru că astfel am impus un ritm de implementare până în anul 2026. Tot ceea ce se mișcă acum, se mișcă pentru că am schimbat ritmul de implementare”, spune Ciolacu.