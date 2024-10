Prim-ministrul Marcel Ciolacu a dat asigurări miercuri că în anul 2024 nu va exista nicio creștere a cotei TVA, în ciuda speculațiilor vehiculate în spațiul public de către diverși specialiști în economie.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu confirmă că Guvernul nu intenționează să crească cota TVA anul acesta, iar măsurile propuse pentru reducerea deficitului bugetar se vor axa pe reducerea evaziunii fiscale și pe controlul cheltuielilor publice, în special în domenii sensibile.

De asemenea, premierul a insistat asupra continuării reformelor pentru modernizarea țării, fără a crește presiunea fiscală asupra populației.

Această clarificare vine în contextul negocierilor purtate de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, la Bruxelles, cu Comisia Europeană, pe tema planului de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.

Acesta a declarat că Marcel Boloș a finalizat negocierile cu oficialii europeni pe tema măsurilor de reducere a deficitului bugetar, iar vestea bună este că nu vor fi introduse creșteri de taxe.

Premierul a subliniat că aceste măsuri sunt parte din planurile guvernului de a reduce deficitul bugetar fără a afecta nivelul actual al taxelor.

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat că veștile de la Bruxelles sunt bune și a indicat că Guvernul nu va mări taxele. În acest sens, Ciolacu a menționat că România se confruntă cu o evaziune fiscală de 10% din PIB și cel mai mare deficit de colectare a TVA din Uniunea Europeană.

El a evidențiat, de asemenea, că există anumite cheltuieli necontrolate în sectoare precum sănătatea, și că noua legislație adoptată recent prevede achiziții centralizate pentru întregul sistem medical, măsură care va contribui la reducerea cheltuielilor.

Marcel Ciolacu a reiterat necesitatea unei reforme bugetare și a subliniat importanța digitalizării ca prioritate pentru modernizarea României. Premierul a avertizat că România riscă să piardă fonduri importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) dacă nu implementează digitalizarea până în 2026.

„Nu putem să ducem în continuare, să facem digitalizare, e impusă, și, iarăși, îmi pare rău, până-n 2026 se va termina. Nu mai putem să ne pitim și nu mai putem să găsim motive, pentru că, altfel, pierdem banii din PNRR. (…)

România se modernizează, nu vor fi taxe și impozite, și mai mult, nu va fi nicio creștere de TVA pentru că ar însemna o tâmpenie. Orice punct de creștere la TVA aduce o inflație de 0,5%, tocmai am adus inflația de la două cifre, am adus-o la sub 5%.

Este pentru prima oară când avem o creștere la consum și o creștere a nivelului de trai, acum, o luăm, din nou, de la capăt?”, a subliniat premierul.