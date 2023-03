Corina Creţu a anunțat „cu mare emoţie” că, în ziua în care Parlamentul Republicii Moldova a votat revenirea la limba română ca limba oficială, a primit aviz pozitiv privind dobândirea, pe lângă cetăţenia României, şi pe cea a Republicii Moldova, prin recunoaştere, ca urmaşă a bunicilor ei nevoiţi să fugă din calea invaziei ruseşti.

”Cu mare emoţie doresc să anunţ faptul că astăzi (n.r. – joi), în ziua în care Parlamentul Republicii Moldova a votat revenirea la limba română ca limba oficială, am primit aviz pozitiv privind dobândirea, pe lângă cetăţenia României, şi cea a cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, ca urmaşă a bunicilor mei nevoiţi să fugă din calea invaziei ruseşti.

Mă simt împăcată şi vă asigur că am făcut şi voi face în continuare tot ce îmi stă in putinţa pentru ca românii de dincolo de Prut să îşi îndeplinească aspiraţiile de libertate, de apartenenţa la marea familie europeana şi alianţa nord-atlantica”, a scris Corina Creţu pe Facebook.

Bunicii Corinei Crețu au fugit de sovietici din Chișinău

Ea arată că ”este omagiul pe care îl aduce, peste ani, tuturor celor din familia sa, care s-au sacrificat pentru ca noi să existăm astăzi”.

”Ideea de a solicita cetăţenia Republicii Moldova mi-a venit exact acum un an, când am văzut suferinţa poporului ucrainean nevoit sa fuga din calea războiului şi mi-am închipuit drama bunicilor mei care au plecat intr-o noapte din Chișinau, când Mama nu împlinise doi ani.

Sunt mândră ca am putut vota, din funcţiile pe care le-am avut, atât pentru ridicarea vizelor cetăţenilor din Republica Moldova, cât şi pentru statutul de tara asociata şi apoi tara candidata pentru apartenenţa la Uniunea Europeana. Din funcţia de Comisar European, am aprobat numeroase proiecte transfrontaliere Romania-Republica Moldova, am angrenat resurse mai ales in Strategia Dunării şi am declarat, in numele Comisiei Europene, in 2018, oraşul Ungheni drept orăşel european”, a afirmat Corina Creţu.

Crede în intrarea Moldovei în UE

Europarlamentarul mai spune că a fost şi va rămâne convinsă de destinul european al Republicii Moldova.

”Am vizitat Moldova în repetate rânduri încă din 2005, când am fost observator electoral din partea OSCE. De asemenea, în anul 2013 am pledat, din Parlamentul European, pentru semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, iar în calitate de Comisar European pentru Politică Regională, am aprobat pentru Republica Moldova proiecte europene în valoare de zeci de milioane de euro, de rezultatele cărora beneficiază astăzi sute de mii de cetăţeni ai Republicii Moldova.

Am făcut toate acestea pentru că am crezut întotdeauna că dincolo de cuvintele frumoase, oamenii trebuie efectiv să simtă modul în care viaţa lor se schimbă în bine. Politica este utilă atât timp cât reprezintă o şansă în plus de a contribui la binele oamenilor”, menţionează Corina Creţu.

”Este un moment important din viaţa mea, singurul semn de solidaritate pe care îl pot face faţă de momentele grele şi dramatice pe care le traversează cetăţenii Republicii Moldova şi drept omagiu adus refugiaţilor care fug din calea războiului”, scrie ea în postare.