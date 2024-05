La începutul anului 2004, Gigi Becali prelua președinția Partidului Noua Generație, un partid politic de dreapta care, totuși, nu a avut prea mult succes. Latifundiarul avea ambiții mari și dorea să propună schimbări legislative. Ulterior însă, și-a îndreptat atenția către credință și și-a dat seama că implicarea în politică ar fi necesitat prea mult timp din partea sa.

Gigi Becali a spus că principalele sale preocupări ar fi fost, în primul rând, înăsprirea pedepselor pentru șoferii depistați sub influența drogurilor sau a alcoolului la volan și îmbunătățirea condițiilor din penitenciare, cu accent pe respectarea drepturilor deținuților. El susține că, în prezent, drepturile acestora ar fi încălcate.

Latifundiarul a dat exemplul Elenei Udrea, care nu și-a mai văzut fiica, deși legea îi oferă 90 de zile. El a precizat că dacă Ministerul Justiției îi acordă 30 de zile de libertate pe an, el va folosi 29 dintre ele. Acesta a adăugat că dacă nu i se acordă niciuna, omul se va duce unde îi permite legea.

Becali a spus că a renunțat, însă, deoarece se împrăștie și nu mai poate merge la biserică. El a menționat că nu mai dorește să meargă nici la meciuri pentru a fi liniștit.

„La un moment dat, când am făcut partidul ăla, dar nu l-am mai înscris, l-am făcut cu gândul să fac câteva lucruri: ce înseamnă drogurile, adică legi. Nu, stai puţin că se supără Occidentul. Noi, românii, avem lucrurile noastre, noi aşa gândim. Eşți drogat la volan, ţi s-a luat carnetul pe viață și 1-2 ani de puşcărie, ești beat la volan – pe viață carnetul.

Cum să omorî un om? Aşa aş face eu. Dar am zis să-mi văd de treaba mea, ce să mă mai lupt in Parlament? Şi am mai vrut chestiunea cu pușcăriile. Pentru că le-am trăit şi le-am suferit și știu ce se întâmplă.

Ce fugari? Omul se duce să facă puşcărie în UE, că noi suntem în UE. Se predă acolo. Cum să faci puşcărie în România? Elena Udrea, mama de copil, nu şi-a văzut copilul, deşi legea îi da 90 de zile, la regim deschis, să vină acasă. Şi ea nu a venit o zi.

Omul nu fuge, unde fuge? Care e fugar, de ce fuge? Că e statul criminal. Dacă Ministerul de Justiţie îi dă 30 de zile de libertate pe an, da-i 29 din ele. Dacă nu-i dai niciuna, se duce omul unde-i dă voie legea. Am renunțat, însă, că mă împrăştii şi nu mai pot să mă duc la biserică. Nici la meciuri nu mai vreau să mă duc, ca să stau în liniște”, a declarat el într-un interviu pentru România TV.