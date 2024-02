Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO și fost președinte al PSD, declară că în eventualitatea în care va candida pentru funcția de președinte al României, va face acest lucru independent, deoarece se consideră independent de partidele politice.

Geoană susține că a trecut de acel moment al carierei sale. Totuși, el precizează că are convingeri economice care merg mai degrabă către tabăra liberală.

Aici, oficialul NATO a subliniat importanța existenței unui sector privat puternic.

Sunt lucruri sociale. Cred cu tărie că orice faci are o dimensiune socială. Şi dimensiunea creştină e o dimensiune socială. Convingerile mele economice sunt mult mai liberale, cred că, dacă nu avem sector privat puternic şi să lăsăm antreprenorii să-şi facă treaba, să nu mai schimbi Codul Fiscal odată pe lună că ţi se năzare ţie”, a declarat Mircea Geoană.

„Eu nu mai sunt în niciun fel de pătrăţică politică clasică din România, nu mai sunt, am trecut de acel moment. Eu sunt, în continuare, un om profund social în convingerile mele. Finalitatea politicii şi a tot ce face, şi a businessului este ca oamenii să trăiască mai bine, să fie mai puţină sărăcie. (…)

Totodată, Geoană susține că este profund conservator. Oficialul NATO se simte eliberat de șabloanele partidelor politice. Totodată, el se declară independent de partide și mai liber să își exprime convingerile reale.

Geoană a vorbit și despre momentul în care își va încheia mandatul actual în cadrul NATO.

„Eu am fost la partid, ce să mai caut la partid? Eu am spus şi o spun încă o dată: pe toate cifrele, pe toate sondajele, în clipa de faţă un candidat independent care poate să reprezinte întreaga naţiune, nu doar un partid, are o şansă mai mare să câştige prezidenţialele decât un candidat de partid”, a mai spus Geoană.