Mircea Badea a dat de pământ cu soția lui Crin Antonescu. El a susținut că Adina Vălean, care este europarlamentar PNL și care urmează să mai candideze pentru încă un mandat la Bruxelles, este prezentată într-un singur mod

”Dom`ne, nu e Crin Antonescu, este decât soția. Ce facem, dom`ne? Eu pe soția dlui Antonescu, vă dați seama, ditamai europarlamentarul să fii non-stop prezentată public drept soția unuia care nu mai e nimic, e pensionar acum sau ce e… nici măcar, nu știu ce e. Unde are vârâtă cartea de muncă? Să fii, totuși, ca europarlamentar descris prin asociere cu soțul casnic… eu am înțeles că asta cu politicianul e și când te recunoaște lumea pe stradă. Cred că, dacă o văd, sunt șanse mari să n-o recunosc. Am văzut-o în câteva poze. Deci dl Antonescu n-a mai încăput” a spus Mircea Badea, la Antena 3.

Totodată, el a remarcat absența lui Hilde Brandl: ”Nu se regășește pe liste, lucru care pe mine mă degringolează. Să nu fie chiar doamna Brandl, la cât a muncit săraca, a venit aici, a mustrat-o dl Ciuvică de fiecare dată, chiar nu e în regulă”.

În ceea ce privește primul loc de pe lista PNL, care sunt șanse mari să fie ocupat de un jurnalist, Mircea Badea afirmă: ”Mie-mi este chiar scârbă să vorbesc despre sereistoidul ăsta sinistru”.