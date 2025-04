Întrebat cu cine crede că ar putea ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din luna mai, Crin Antonescu a declarat că pentru el nu contează numele contracandidatului. A precizat că nu urmărește o finală cu o anumită persoană, însă, dacă ar fi să țină cont de preferințele personale, ar opta pentru o confruntare cu Victor Ponta – scenariu pe care însă nu îl consideră fezabil din punct de vedere electoral.

El a precizat că, potrivit sondajelor comandate de coaliția care îl susține, George Simion continuă să ocupe prima poziție, însă dă semne că traversează o perioadă de stagnare.

Crin Antonescu afirmă că se consideră singurul candidat care a prezentat „un program clar și o viziune prezidențială pentru viitorul României”. El a subliniat că a ales să nu intre în conflicte cu ceilalți contracandidați, având în vedere contextul economic dificil al țării și problemele cu care se confruntă anumite categorii sociale.

”Sunt un om despre care s-au spus lucruri bune, rele, s-au insinuat lucruri după ce am plecat din viaţa publică. S-au rostit foarte multe calomnii, că nu am plecat de bună voie, că poate am fost ameninţat, că poate am fost şantajat, că poate am fost, poate nu am fost.. Am spus şi în cursul acelor zece ani că dacă cineva ştie, să spună! Ce dovadă mai mare că nu am nimic de ascuns este că sunt şi azi în cea mai expusă poziţie în care poate fi cineva, candidez la preşedinţie?”, a afirmat Crin Antonescu în discursul ţinut la o adunare electorală desfăşurată sâmbătă, la Bacău.