Ponta îl sfidează pe Simion: În 2028, o să-l pun prim-ministru, dacă învaţă până atunci

Victor Ponta a declarat că nu intenționează să urmeze exemplul lui Klaus Iohannis, schimbând mai multe guverne într-un interval scurt de timp. El a subliniat că nu va profita de tragedii și a exprimat speranța că nu vor avea loc astfel de evenimente. Ponta a adăugat că are capacitatea de a discuta cu liderii PSD și ai altor partide, indiferent de preferințele personale, menționând că, deși nu îi place Diana Șoșoacă, va trebui să o invite la Cotroceni, întrucât este lider al unui partid parlamentar.

De asemenea, el a afirmat că, deși ar putea avea conflicte cu George Simion, ar fi dispus să colaboreze cu acesta și chiar să îl numească prim-ministru în cazul în care AUR câștigă alegerile din 2028, cu condiția ca Simion să învețe până atunci.

Victor Ponta a declarat că, în cazul în care va fi ales președinte, va forma un nou guvern în care PSD nu va lipsi. El a subliniat că partidul pe care l-a condus dispune de „oameni competenți pe zona economică”, pe care îi poate propune atât pentru funcția de prim-ministru, cât și pentru ministerul Finanțelor, asigurându-le „sprijin total” din partea sa.

„Avantajul meu faţă de ceilalţi contracandidaţi este că nu e nimeni în acest moment în guvern care să-mi zică Victor, tu nu te pricepi. Sau nu ştii despre ce e vorba. Nu, eu mă pricep. Am fost în guvernul Năstase, am fost în guvernul Boc, am fost în guvernul Ponta. Culmea, cred că am fost şi în guvernul Grindeanu un pic. Nu mă poate păcăli cineva”, spune Ponta.