Dezbatere prezidențială 2025. În cadrul dezbaterii prezidențiale de la Digi24, Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi au fost întrebați ce vor face dacă vor pierde alegerile prezidențiale.

Antonescu, de exemplu, a fost întrebat dacă se va retrage din nou zece ani. Candidatul PNL-PSD-UDMR a reamintit tuturor că a revenit pe scena politică fiind chemat. Dacă nu va câștiga alegerile prezidențiale, va lua o decizie în deplină libertate, neavând nicio obligație.

„Am intrat în politică în 1990 și am ieșit în 2014. Nu mi-am trădat niciodată niște principii, valori și partenerii. În 2014, la capătul unui proiect major care a eșuat prin trădarea unui partener am asumat răspunderea pentru asta. Nu am rămas în vreo sinecură.

Am plecat și sunt mulțumit că am făcut asta. Mi-am ajutat soția, mi-am crescut copilul. Acum am venit chemat, am zis da, nu pot sta deoparte și am venit. Dacă nu voi câștiga, voi lua o decizie în deplină libertate, pentru că nu am niciun fel de obligație”, a spus el.