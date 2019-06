Badea reacționează în urma scandalului cu dosarul lui Traian Băsescu și spune că nu mai are pretenții de la această țară, după ce l-au trimis la Parlamentul European pe fostul președinte.

„În seara aceasta (n.r. marți seară), în mod normal, foarte mulți cetățeni ai României ar trebui să se simtă foarte prost, nu-mi fac iluzii că se vor simți”, a spus Mircea Badea la Antena 3.

„Măcar în seara asta ăia care l-au băgat acum o săptămână pe Băsescu în Parlamentul European ar trebui să zică: „suntem nebuni”. Eu nu mai am niciun fel de iluzie cu privire la această țară. Am spus că nu am cum să mai fiu dezamăgit de această țară, nu mai am așteptări”, a mai spus, marți seară, Mircea Badea.

„Țara asta îl merită pe Băsescu”, a spus Badea, potrivit dcnews.ro.

