Realizatorul emisiunii “În gura presei” de pe Antena 3, Mircea Badea, s-a arătat revoltat de un anumit tip de ştiri care apar în fiecare zi în presă sau la televizor: cel despre persoanele care fug din spitalele unde era internate cu COVID-19.

„Nu există zi în această țară în care să nu citim o știre de genul: „O femeie, confirmată cu SARS-CoV-2, a fugit din spitalul în care era internată”. Oamenii nu sunt prizonieri, ei nu sunt arestați pentru că sunt infectați. Ea nu a fugit, a plecat!

Deci, noi suntem în paradigma în care miorlăim de dimineața până seara nu mai e loc în spitale și, totuși, în continuare se bagă oameni cu forța în spitale. Așa ceva este insuportabil!”, a declarat Mircea Badea.

„Dacă e ceva ce mă scoate din minți, uite, asta este!”

Realizatorul tv spune că întreaga situaţie, pe care o cataloghează drept insuportabilă, îl scoate pur şi simplu din minţi.

„Eu găsesc situația în sine a fi absolut insuportabilă. (…) Mă scoate din minți pur și simplu! Dacă e ceva ce mă scoate din minți, uite, asta este!”, a mai spus Badea în cadrul emisiunii „În gura presei”, potrivit dcnews.ro.

Decizie radicală anunţată de Mircea Badea

Realizatorul Antena 3 spune că nu mai suportă întreaga situaţie şi a luat o decizie fermă: nu va mai vorbi despre COVID, pandemie sau măsurile luate de autorităţi. În plus, el mai recunoaşte că regretă faptul că a ales să nu plece din România.

„Am trecut prin toate reacțiile. (…) Nu se poate așa ceva! Nu mai pot să mai aud despre această țară, în care, din nefericire și dintr-o prostie absolut uriașă pe care mi-o asum, am rămas în ea, mare dobitoc am fost că am rămas în această țară. Nu mai pot! Personal refuz să mai vorbesc despre COVID, spitale, pandemie, și măsuri! Ce să vorbești în această țară rațional… testare, vaccin…”, a mai declarat Mircea Badea.