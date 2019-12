În declarația de avere din iunie 2019, depusă pe vremea când era deputat, Cătălin Predoiu avea ceasuri și obiecte de artă în valoare de 95.000 de euro.

În declarația de avere publicată pe site-ul Guvernului, din 4 decembrie, ministrul Justiției are ceasuri și obiecte de artă în valoare de 15.000 de euro.

Nu are trecută nicio casă și niciun teren

Ministrul Justiției nu are trecută în declarația de avere nici o casă și nici un teren. Are un autoturism Honda Civic, fabricat în 2019. Prețul de pornire pentru această mașină se ridică la 22.000 de euro. Ministrul Justiției mai are, în conturi, peste 28.000 de lei (două conturi – ING, 23.458,62 lei și BCR, 5.0000 de lei) și puțin peste 700 de euro.

A câștigat bani mulți ca avocat

În schimb, Predoiu a câștigat din activitatea de avocat puțin peste 561.000 de lei. Salariul de parlamentar i-a adus peste 118.000 de lei. Cătălin Predoiu este membru al Papillon Golf Academy și al Clubului Diplomatic, suspendându-se din Barou. Ministrul Justiției mai deține și 11% dintr-o societate comercială, potrivit declarației de interese, publicată pe site-ul Guvernului.

Te-ar putea interesa și: